Félelmetes viszonyokra figyelmeztet a Magyar Közút: csak az induljon el csütörtökön kocsival, akinek nagyon muszáj

Veszélyes közúti körülményekre hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Facebook-oldalán. Leírják ugyanis, hogy a csütörtöki tartós ónos eső és havazás komoly gondokat okozhat az utakon még akkor is, ha ők mindent megtesznek a közutak megfelelő tisztítása, gondos ellátása érdekében a biztonság fokozásáért. Fokozottan felhívják a figyelmet arra: autóval csak az induljon el, aki már rendelkezik téli gumival! Ahol pedig ónos eső esik: ott kocsiba se üljünk...

Csütörtökön csak a téli gumival rendelkezők induljanak útnak. Fotó: Pexels

Csütörtök reggel 6-7 óra körül először kisebb ónos eső várható Zalában és Somogyban, utána az szépen felkúszhat északra Veszprémbe, majd onnan tovább Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg felé. Délutántól gyakorlatilag egészen éjfélig tartós és folyamatos ónos eső várható az északi vármegyékben

. - kezdik a posztjukban, majd részletesen leírják, miért is baj ez:

Mert azonnal lefagy. Sőt, mivel sok helyen havazásból válthat majd át ónos esőre az idő, nem nagyon tudunk megelőző sószórást végezni. És ami még fontos: tartós, helyenként 3-5 órán át tartó ónos eső is lehet. Ez azt jelenti, hogy hiába szórjuk majd az utakat, a folyamatos ónos eső azt lemoshatja. Szóval míg el nem áll az eső, addig szélmalom harcot vívunk.

Kiemelik, hogy a helyzetet ronthatja az is, hogy sok helyen még hó is várható az ónos eső mellett. Sőt az is előfordulhat, hogy a hőmérséklet növekedésével maga a havazás vált ónos esőre az ország több pontján. Hozzátették, ők minden tőlük telhetőt megtesznek az utak biztonságossá tételében: ahol lehet, ott megelőző sószórást fognak végezni és ahogy 3-5 cm friss hó lesz, onnantól már ekézni is fognak.

Habár tehát gőzerővel fognak dolgozni, a biztonság érdekében arra kérik a magyar autósokat csakis akkor induljanak útnak, ha megfelelő gumik vannak felszerelve autóikra:

A havazásban érintett területeken csak akkor induljatok el, ha van téli gumitok, akkor is szépen, óvatosan, lassan. Ahol pedig ónos eső lesz, ott addig ne induljatok semerre, míg az el nem áll.

Jobb lesz tehát csütörtökön kétszer is átgondolni, hogy megéri-e vezetni, vagy sem.