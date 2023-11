Érdemes csütörtökön az égre pillantani, az év egyetlen ilyen jelenségét láthatod

A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló különleges nappali programmal készül erre az alkalomra, amelyen az izgalmas égi találkozót a csillagvizsgáló legnagyobb távcsöveivel, és az Észlelőrét teleszkópjaival is megtekinthetik a látogatók. Emellett a csillagvizsgáló különleges távcsöveiben a Nap titkai is feltárulnak majd. A programra az egyéni látogatók mellett iskolás csoportok jelentkezését is várják a szervezők - írták a közleményben.