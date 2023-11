„Mindig mindent megadott a gyermekeinek” – Rejtélyes körülmények között halt meg egy ötgyermekes édesanya, szerettei nem tudják, hogyan tovább

Özönlenek a részvétnyilvánítások egy ötgyermekes anyukáért, aki karácsony előtt néhány héttel hirtelen elhunyt.

Egyelőre rejtély övezi az édesanya halálát / Illusztráció / Fotó: Pixabay

A 47 éves Annie Humphreyst csütörtökön holtan találták, a környezetében élők legnagyobb megdöbbenésére. Az anyuka halála hatalmas megrázkódtatásként érte a környezetét, és az egész közösséget is megrázta. Az angliai Annie-re most úgy emlékeznek, mint arra a nőre, aki mindig mindenki mást helyezett előtérbe maga helyett. A körülötte élők pedig most azon dolgoznak, hogy gyermekei – akik közül a legkisebb 11 éves – még valahogy megünnepelhessék a karácsonyt.

Sophie Strevens, aki magát Annie barátnőjének vallja, azt mondta, hogy az édesanya sok ember életét megérintette, és mindenkinek nagyon fog hiányozni.

Annie volt a parti lelke és élete. Mindig ő volt a legvidámabb. Bármit megtett volna bárkiért. Valójában a sógornőm volt, de fiatal koromtól kezdve úgy nevelt, mintha az anyukám lenne. A halála nagyon hirtelen jött, és még mindig várjuk a halottkém jelentését

– kezdte Sophie, majd hozzátette:

„Nagyon szerették és népszerű volt Torpointban. Mindenki ismerte őt. Ez mindannyiunkat nagyon megrázott, és nehezen tudjuk feldolgozni a történteket.”

A közösség azon van, hogy a gyerekeinek legyen karácsonya

A mindenki által jószívűként jellemzett Annie október 26-án halt meg tragikusan, és most adománygyűjtést indítottak a gyermekei számára. A gyűjtés célja, hogy pénzt gyűjtsenek az 5 gyermek számára karácsonyi ajándékokra. Eddig több mint 1000 font gyűlt össze.

„Annie egy jószívű, izgága nő volt, aki 2023. október 26-án tragikus módon életét vesztette. Ez teljesen váratlanul ért mindenkit, hiszen öt gyermekét hagyta hátra. Annie minden gyermeke életének állandó szereplője volt, és mindig mindent megadott a gyermekeinek, amije csak volt. A barátait és a gyerekeit mindig maga elé helyezte, és mindig ott volt bárkinek, akinek szüksége volt rá, függetlenül attól, hogy mi történt a saját életében”

– olvasható az adománygyűjtő oldalon, amelyet a The Sun szemlézett.