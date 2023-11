Halála után csodát tett az elhunyt legenda, Fülöp Marci

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, egy jelenleg gyógyíthatatlan genetikai betegségben, Duchenne-szindrómában szenved az 5 éves, csupamosoly kisfiú, Lázár Levente. A szakirodalom szerint a Duchenne-féle izomdystrophia az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó veleszületett, örökletes betegség, a betegek várható átlagos élettartama 14-18 év. Levi szülei ettől függetlenül bíznak az orvostudomány fejlődésében és mindent megtesznek azért, hogy kisfiuk teljes életet éljen, ám a kezeléseivel járó hatalmas összegű kiadások rendkívül megterhelik a családi kasszát.

„Nem lehet szavakba önteni mennyire hálásak vagyunk"

Levente szülei nagyon elszántak, mindent megtesznek a kisfiukért, amit csak lehet, az anyagi forrásaik azonban végesek. A TrollFoci oldala ezeken a terheken szeretett volna könnyíteni a 2015 novemberében elhunyt, válogatott kapus, Fülöp Marci mezével. Az elhunyt focista mezét korábban már többször is felajánlották licitre, a befolyt összeggel beteg kisgyermekeket támogatva. A szervezők választása most a Tenken élő Lázár Levire esett.

Nagyon megható és szívhez szóló ez a felajánlás. Nem is lehet szavakba önteni mennyire hálásak vagyunk

– nyilatkozta a Borsnak Levente édesanyja, Adrienn.

– Levi a nehézségek ellenére egy kiegyensúlyozott kisfiú. Kapja a gyógyszereket, fejlesztéseket, amik nagyon sokat segítenek neki. Minden gyűjtésünk és licit erre irányul, hogy ezeket a továbbiakban is megkaphassa a kisfiunk – tette hozzá. Az ötéves kisfiú betegségére jelenleg nincs gyógymód itthon, így a szülők is csak a kisfiú kezeléseire és gyógyszereire tudnak gyűjteni, ami Levi állapotának szinten tartásához kell. Ezt a gyűjtést támogatta most Fülöp Marci meze, amire bárki licitálhatott.

A licit 50 ezer forintról indult, ötezer forintos licitlépcsővel. Egészen péntek este 7 óráig vártuk a beérkező ajánlatokat. A célunk ugyanaz, mint eddig: hogy Levi a lehető legtovább maradjon jó állapotban és közben megmaradhasson olyan gyermeknek, mint más korabeliek

– részletezte Adrienn, aki beszámolt arról is, hogy Levi alapítványa már adó 1% felajánlásokat is tud fogadni, ami szintén egy nagy előrelépés a gyűjtésben.

200 000 forintért talált új gazdára az ikonikus mez

Fülöp Marci meze végül 200 000 forintért kelt el a jótékonysági árverésen. A győztes licitáló így a felajánlott összeggel tudta támogatni a kis Levi gyógyulását. A mez az eddigi szokások alapján mindig tovább vándorolt és az új tulajdonos újra felajánlotta azt licitre, hogy egy újabb gyerkőcön tudjanak segíteni vele. Nem kizárt tehát, hogy ez alkalommal is újra feltűnik a TrollFoci oldalán Fülöp Marci meze, hogy új gazdára találjon egy újabb kis beteget segítve. A kisfiút természetesen a liciten kívül is lehet támogatni, a Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne Alapítványon keresztül.