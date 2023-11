Brutális hétköznapok: Acélkemény óvónő dolgozik az orosházi óvodában

Elmondása szerint Anikó úgy érezte, hogy szeretett volna egy közösséghez csatlakozni, mivel munka mellett e-learning levelezőn elvégzett két szakvizsgás képzés közepette úgy érezte, hogy hiányzik életéből az aktív sportolás. Ekkor döntött a kettlebell és a rendszeres futás elkezdése mellett, amelyet immáron 4 éve megszakítások nélkül aktívan folytat. A Spartan Training Group Orosháza tagjaként az akadályokkal nehezített hosszú távú versenyek sem állnak tőle távol.

Délelőttönként dolgoztam, esténként tanultam. Azelőtt sokat mozogtam, de erre akkoriban nem volt lehetőségem, ezért kellett egy megoldás.

- fogalmazta meg Anikó.

Anikó a Spartan Beast 21 kilométeres távjának teljesítése közben Fotó: Spartan Training Group Orosháza / Facebook

Az óvónő élete első maratonján, a RUNFOK50 elnevezésű versenyen is indult múlt hónapban. Olyannyira jól sikerült a távot teljesítenie, hogy csúcsidőt futott, 4 óra 13 perc alatt fejezte be a 42 kilométeres futást. Elárulta, hogy jövőre is szeretne indulni, ráadásul a szervezőktől személyes meghívást is kapott. Anikó úgy fogalmazott, hogy önmagához képest akar fejlődni és javítani a saját idején. Ezen felül más maratonokra is tervez nevezni, amelyek nem körpályára lesznek megszervezve.

Anikó az élen a RUNFOK50 maratonon Fotó: Facebook

„Az edzésben számomra az a legfontosabb szempont, hogy önmagamhoz képest tudjak fejlődni.”

- mondta Anikó, akinek minden hétköznapja zsúfolásig van tennivalóval, hiszen még az óvoda alapítványának kuratóriumi elnöki posztját is elvállalta. Ennek keretein belül különböző pályázatokra jelentkezik, ebből igyekszik az intézmény eszközkészletét, lehetőségeit bővíteni. Időbeosztása kapcsán kifejtette, hogy mindig előre át kell gondolnia, hogy mikor, és mit kell éppen csinálnia, hogy az edzések is beleférjenek, mindehhez még hozzáigazítja az étkezést is. Ennek megszervezésében segítséget nyújt neki a sportegyesület, amelynek a tagja.

Az ovisok tanításáról úgy véli, hogy a legfontosabb a mozgás szeretetének, és annak megtanítása, ha az ember elhatároz egy célt, azt meg is tudja valósítani. Az óvónő szerint nagyon fontos, hogy már kis korban megszeressék a különböző mozgásformákat. Anikó emellett mesélt még a robotikával kapcsolatos tehetség-fejlesztésről is. "Első sorban az algoritmikus gondolkodás megalapozásának kell megtörténnie, majd következhet a problémamegoldó gondolkodás gyakorlása. Kisebb robotokat készítünk ezeken az alkalmakon, amiket a gyerekek maguk építhetnek, ezzel fejleszthetik kreativitásukat és a térlátásukat is. Az érzékelők beszerelése terén is szereznek tapasztalatot, ezért hasznos, hogy nem csak egy kész robottal játszhatnak." - fogalmazott az óvónő

Az óvodában robotikával foglalkozik a gyermekekkel Fotó: Liszkai Anikó / Facebook

Jövő évi céljai közé tartozik a Trifecta teljesítése, amely három fokozatot foglal magába egy év alatt, ezek a sprint (5 km, 20 akadály), a super (10 km, 25 akadály), illetve a beast (21 km, 30 akadály). Elmondása szerint elhivatott, és folytatja tovább a kihívásokkal teli mindennapjait, mivel így érzi igazán jól magát.