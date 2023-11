„Felnéztem és láttam, hogy nincs menekvés!” – Halott kamionos gázolt át a magyar mentőcsapat kisbuszán

Még most is beleborzong a pillanatba Leczki Sarolta, amikor a felnézett a kocsiban olvasás közben és azt látta, hogy a szembejövő sávból egy kamion a szalagkorláton keresztül feléjük száguld. A Kutyák Határok Nélkül vezetője tudta, hogy a frontális becsapódás elkerülhetetlen, az első gondolata az volt: mi lesz a velük utazó kutyusokkal.

Hajszálon múlott a magyar mentőkutyás csapat élete / Fotó: Saját/Leczki Sarolta

Szerencsére ki tudtak mászni a roncsból / Fotó: Saját/Leczki Sarolta

A karma dolgozott: túlélte a karambolt a mentőkutyás magyar csapat

Leczki Sarolta és társai speciálisan kiképzett kutyáikkal már több életet megmentettek: itthon eltűnt, öngyilkosságra készülő embereket találtak meg, de mentettek ki földrengés után a romok alá rekedt férfiakat, nőket, gyerekeket külföldön. Saci a szakmában megkerülhetetlen, amellett, hogy főállásban a katasztrófavédelem mentőkutyás egységét vezeti, létrehozta a Kutyák Határok Nélkül Alapítványt. Most is éppen egy ötnapos párizsi romgyakorlat után tartottak hazafelé kolléganőjével és nyolc kutyusukkal, amikor frontálisan beléjük szaladt egy kamion.

– Pár másodperc volt az egész, onnantól, hogy felnéztem az olvasásból – mesélte a Borsnak még mindig a történtek hatása alatt Leczki Sarolta.

Láttam, hogy nincs menekvés, a kamion rászaladt a szalagkorlátra, az volt a szerencse, hogy vagy 200 méteren letarolta azt és már kicsit lelassulva csapódott belénk. De még szinte a becsapódás pillanatában a mögöttünk érkező olasz kamion hátulról szaladt belénk, hiába próbált meg mindent a sofőrje, csak nekünk ütközve tudott megállni. Oltári szerencsénk van! Mind ott maradhattunk volna, de túléltük! Böbe, azaz Kröpfl Erzsébet vezette az autót, ő szerencsére ki tudott mászni a roncsból, én meg simán ki tudtam szállni. A mi életünket többek közt a biztonsági öv, a kutyákét pedig az mentette meg, hogy boxban utaztak. A balesetet okozó kamion sofőrje rosszul lett vezetés közben, sőt már a becsapódás előtt meghalhatott. A hatalmas karambol után nem sokkal érkeztek a francia kollégák a rendőrökkel.

A kutyák életét a box mentette meg, a helyszínen a francia tűzoltók simogatták őket / Fotó: Saját/Leczki Sarolta

A KHN kutyái egy közeli eb panzióban kaptak szállást

„A helyi tűzoltók mindenben segítettek”

A karambol helyszínére kiérkező francia egyenruhások – ahogy megtudták, hogy Leczki Sarolta magyar kolléga –, még jobban igyekeztek segíteni.

– Végtelenül hálásak vagyunk a Sapeurs Pompiers du Val de Briey tűzoltó egységnek, köztük Yannick Petrement parancsnoknak, akik nem csak a helyszínen segítettek – folytatta a világbajnok mentőkutyás szakember. – Amíg itthonról kiért hozzánk a segítség, elszállásoltak bennünket a laktanyában, de segítettek bevásárolni, elkísértek a rendőrségre vallomást tenni, tényleg mindenben odaadóan segítségünkre voltak, amiért itt is szeretnénk köszönetet mondani.

A baleset után.

Totálkáros lett a kocsijuk, sürgős segítségre van szükségük



Segítségre van szükségük

Leczki Sarolta Karma nevű kutyájával romkutatásban világbajnok, azzal a Karmával, aki idén a törökországi földrengés után a HUNOR hivatásos mentőszervezet alakulatában segített a túlélők felkutatásában. A kocsi tulajdonosa, a szintén mentőkutyás Kröpfl Erzsébet a most is vele lévő Solkával a HUBA Rescue24 csapatában kutattak túlélők után két csapattársukkal.

– Böbe autójával voltunk kint, ami gazdasági totálkáros, ami egy tragédia. Böbének ez a kocsi munkaeszköz, nélkülözhetetlen, fizetni is fog majd a biztosító, de az még 6-12 hónap, addig így dolgozni sem tud! Így most mi szeretnénk segítséget kérni, aki tud segíteni, utaljon bármi kis összeget is, hogy tudjunk venni egy másik autót, hogy minél előbb munkába tudjon állni!

A Kutyák Határok Nélkül alapítvány számlaszám: 10101119-22967200-01005006 MBH Bank

(Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 27.)