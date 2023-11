Síró babájával a mellkasán, holtan találták meg a 20 éves édesanyát

Egy fiatal anyuka alig várta, hogy az első karácsonyát tölthesse a kislányával. A 20 éves Caitlin Faulder azonban váratlanul elhunyt, családja pedig gyászba borult.

Öt hónappal ezelőtt adott életet kislányának Fotó: GoFundMe

Caitlin a szüleivel élt a kelet-yorkshire-i Gipsyville-ben. Öt hónappal ezelőtt adott életet kislányának, Poppynak. Nem sokkal később mellkasi fájdalom miatt fordult orvoshoz, de azt mondták neki, hogy minden rendben van.

Amikor terhes volt, az EKG rendellenességet mutatott, de nem gondolták, hogy ez aggodalomra ad okot

- nyilatkozta Caitlin testvére, Charlotte. Elmondta, hogy apjuk sírása ébredt a tragédia reggelén, november 19-én. Lement Caitlin hálószobájába, hogy megnézze, mi történt.

Caitlin, Poppy sír, ébredj fel

- kiabált be a szobába. Azonban válasz nem érkezett, John ezért benyitott és holtan találta a lányát az ágyában.

Azonnal mentőt hívott, és megpróbálta újraélesztani Caitlint, de hiába. A szülőknek azt mondták, hogy a fiatal édesanya valószínűleg szívrohamot kapott álmában. A családban többen is hasonló problémával küzdöttek, John is szívelégtelenségben szenvedett, és nagyapjuk is szívrohamban halt meg.