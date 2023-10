Hatalmas magyar siker, erre igazán büszkék lehetünk

A „Világ Legjobb Projektmenedzsere” díjat nyerte el Pém Attila, a Liget Budapest Projekt részeként, a Városliget Zrt. irányítása alatt létesített Magyar Zene Háza projektvezetőjeként végzett világszínvonalú munkájáért. A díjat Spanyolországban vette át. Az International Project Management Association (IPMA) által alapított díj a legrangosabb egyéni nemzetközi elismerés, amit egy projektvezető elnyerhet, a szervezet hat kontinens hetven tagszervezete által jelölt elit mezőnyből választja ki a legjobbakat minden évben.

Pém Attila lett a világ legjobb projectmenedzsere / Fotó: Magyar Zene Háza

"Meghozta gyümölcsét a munka"

A Magyar Zene Háza 2022 januári nyitása óta elképesztő népszerűségnek örvend, már több mint egymillióan látogatták, és a legfontosabb nemzetközi építészeti, turisztikai és kulturális elismerésekkel jutalmazták, rövid idő alatt Európa egyik legtöbbet díjazott épületévé vált; ezidáig 13 nemzetközi elismerést nyert el. A sikerben nagy szerepe van Pém Attila projectvezetőnek, aki minden nehézség ellenére kitűnően végezte a munkáját.

A Magyar Zene Háza megvalósítása során a projektmenedzsment, az ingatlanfejlesztés, az építőipar, a tartalomfejlesztés, az üzemeltetés és a kommunikáció terén számos újítást kellett alkalmazni. Össze kellett hangolni a nemzetközi tervező csapat és a hazai alvállalkozók munkáját, a két fél kulturális és szakmai szokásait, mindezt a COVID és a lezárások közepén

– mondta el a díj kapcsán Pém Attila, majd hozzátette:

A projektmenedzsment részéről mindezek a legmagasabb szintű felkészültséget és koncentrációt igényelték, hiszen a ház rendkívül összetett, egyes elemeiben hazánkban itt először megvalósított műszaki megoldásokat vonultat fel. Az intézmény sikerei és a közönség visszajelzései alapján büszkén mondhatom, hogy a Városliget Zrt. csapatának, illetve a közreműködő partnerek professzionalitása, szakmai felkészültsége és innovatív gondolkodása meghozta gyümölcsét.

A Magyar Zene Háza Európa legtöbbet díjazott épülete Fotó: Bánkúti Sándor

Együtt létezett és lélegzett a Magyar Zene Házával

A projektmenedzser feladata volt, hogy amit Sou Fujimoto és magyar tervezőiroda partnere Magyar Zene Házaként megálmodott, majd részleteiben, tervek formájában is kidolgozott, az a gyakorlatban is megvalósítható legyen, mégpedig a lehető legjobb minőségben, kompromisszumok nélkül, határidőre, a rendelkezésre álló költségvetésen belül. A projektet tehát Pém Attila teljeskörűen koordinálta, tervezőasztaltól az első látogató megérkezéséig. Mindezek keretében rendkívül sokrétű és összetett feladatokat látott el, többek között az ő felelőssége volt a beruházási és költségvetési terv készítése, beruházási ütemterv készítése, projekthatáridők nyomon követése, a kivitelezői munka irányítása, követése, a beruházói érdekek, döntések képviselete, az engedélyezési folyamatok irányítása. Vagyis nagyon sokrétű és összetett munkája volt, amit most a legmagasabb nemzetközi díjjal ismertek el.