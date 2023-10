Meglepő fordulat a benzinkutakon, erre végképp nem számítottak a magyar autósok

Sokan izgultak, hogy vajon visszatér-e a drágulás, vagy esetleg esik a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára. Éppen ezért olyan meglepő, hogy a legutóbb bejelentett stagnálás után október 20-án, pénteken sem változnak meg az üzemanyagárak, így a már jól megszokott átlagos árakon tankolhatunk a hazai kutakon a hét második felében is. Mutatjuk az árakat.

Nem változik az üzemanyagára október 20-án sem / Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

A 95-ös ára: 603 forint/liter A gázolaj ára: 650 forint/liter

Tehát a héten már a mondhatni megszokott, az utóbbi napokban is érvényes árak maradnak továbbra is velünk a töltőállomásokon, ez pedig igazi örömhír lehet az autósoknak, hiszen a stagnálás sokkal jobb, mint a drágulás – számolt be a hírről a Holtankoljak.hu.