Nagyot fog esni az üzemanyag ára, itt vannak a részletek

Már nem kell sokat várni és olyan szinten fog csökkeni az üzemanyag ára, amire már hosszú ideje vártunk és, aminek garantáltan minden autós örülni fog. Szerdától ugyanis jelentősen csökkeni fog a hazai üzemanyagok ára.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A Holtankoljak információi szerint a benzin és a gázolaj esetében is bruttó 20 forinttal fog csökkeni a beszerzési ár, ami nagy valószínűséggel a kutak áraiban is visszatükröződik majd. A portál kiszámította az áresés után várható üzemanyag árakat is.

A változást követően az alábbi átlagárakkal számolhatunk szerdától: a benzinért 610 forintot fizethetünk majd literéért, még a gázolajért 660 forintot.