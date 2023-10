Tálib fegyveresek irányítják az embercsempészeket a déli határ szerb oldalán

„313 magyar határ” – ezekkel a feliratokkal látják el videóikat a TikTokon az embercsempész-hálózatok tagjai, akik a déli határ szerb oldalán szervezkednek – írja a Metropol. Egyértelműen a tálibok szélsőséges katonai szervezetére, a 313-as elit kommandóra utal a felirat. A szerb hatóságok hivatalosan bejelentették, hogy sikerült letartóztatniuk a hírhedt rohamosztag egyik parancsnokát.

Folyamatosan támadják a déli határzárat Fotó: TikTok

A magyar határ és a 313

A 313-as kóddal ellátott videókon az látható, ahogy a migránsok a magyar határzárat támadják, drótvágót használnak, létrák segítségével próbálnak átjutni a kerítésen, vagy éppen magyar rendőröket fenyegetnek a határt védő kerítésen keresztül.

Egyes képsorokon a szereplők lőfegyvert formáznak a kezükből és lövéseket imitálnak, félelem vagy aggodalom egyáltalán nem látszik a viselkedésükön.

Radikális elit kommandó

De mi az a 313 kommandó, amivel ezeket a videókat hirdetik?

Az afgán „Badri 313 zászlóalj” a tálibok elit kommandója. A badri csatáról kapta a nevét, amiben az iszlámot terjesztő Mohamed próféta 313 fős seregével indult Mekka ellen. A nagyjából ötezer fős különleges egység ideológiailag leginkább az Al-Kaida és az Iszlám Állam nevű terrorszervezetekre hasonlít, polgári célpontok elleni öngyilkos merényleteikről lettek ismertek. A 313-as zászlóalj a Hakkáni-hálózat, egy szélsőséges iszlamista csoport tagjaiból verbuválódott, az elmúlt 20 évben ők voltak Afganisztán legrettegettebb fegyveres csoportja.

A Wikipédia hosszú szócikkben ismerteti a 313-as tálib kommandó történetét.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy kiképzett, katonai ismeretekkel rendelkező kommandósok vegyülnek el az illegális migránsok között, irányítják, szervezik őket.

Szerbiában elfogták a 313 zászlóalj egyik parancsnokát

Mint arról Mile Jandric, a szerb határrendészet vezetője a hét végén a szerb állami televízióban beszámolt, az elfogott migránsok közül két veszélyes bűnözőt sikerült beazonosítaniuk a hatóságoknak: egy afgán férfit, akit a francia rendőrség keresett több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt, illetve Hasim Abdult, az afgán 313-as Badri zászlóalj magas rangú parancsnokát.

A Magyar Nemzet október elején írt arról, hogy információik szerint Szerbiában éppen tálib hatalomátvétel zajlik: az afgán embercsempészektől az iszlám szélsőségesek veszik át az irányítást. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ijesztő perspektívának nevezte azt a lehetőséget, hogy egy tálib szervezet döntheti el, ki léphet be Európába és ki nem.

"A túloldalon, főleg az afgán állampolgárságú bűnszervezetek tagjai között több olyan személy is van, aki a 2021-es tálib hatalomátvételnél fegyveres szolgálatot teljesített Afganisztán területén" - hangzik el a Magyarország Kormánya által készített videóbanis. Az embercsempész bandák múlt héten Horgosnál ismét összecsaptak, a pénteki lövöldözésnek három halálos áldozata is volt. Ezután lépett színre a szerb katonaság, akik páncélozott katonai járműveket, felfegyverzett egyenruhásokat és rabszállítókat vetettek be Magyarország déli határnál, hogy felszámolják az embercsempészetet, jelenleg is azon dolgoznak, hogy az illegális bevándorlókat Szerbia déli országrészébe szállítsák.