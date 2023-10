Megkezdődtek a lengyelországi választások, itt követheted élőben az eseményeket

A voksolással egy időben népszavazást is rendeznek az Európai Unió migrációs csomagjáról, az állami vagyon privatizációjáról, a nyugdíjkorhatárról, valamint a fehérorosz határon emelt acélkerítésről. A népszavazás akkor lesz érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele vesz részt rajta.

Fotó: Mandiner

A 31 497 választóhelyiségben - melyek közül 416-ot külföldön, nyolcat pedig a lengyel tengeri flotta hajóin, illetve a balti-tengeri olajfúrótornyokon létesítettek - 29,1 millió szavazásra jogosult lengyel állampolgár járulhat az urnákhoz. Szerdán a lengyel külügyminisztérium a tel-avivi szavazókör megszüntetéséről döntött az izraeli helyzet miatt. Előzetes regisztráció után a lengyelek levélben is leadhatják voksukat, ezzel a lehetőséggel 12 792 személy élt.

A szavazás reggel 7 órától este 21 óráig tart. Urnazárás után a fő lengyel hírtelevíziók közlik a szavazóhelyiségeket elhagyók körében végzett felmérés, az exit poll eredményeit. Sylwester Marciniak, a lengyel országos választóbizottság (PKW) elnöke jelezte: a parlamenti választások hivatalos eredményeinek ismertetése kedden várható.

A szejm képviselőit többmandátumos kerületekben, pártlistákra szavazva választják meg, s az ötszázalékos bejutási küszöböt átlépő pártok, illetve a nyolcszázalékos küszöböt átlépő koalíciók szavazatait arányos rendszerben váltják át mandátumokra. Az alsóházi képviseletre összesen tizenegy tömörülés pályázik, ebből hat országszerte, minden választókerületben indul.

A szenátorokat egyéni választókerületekben, többségi rendszerben választják meg. A szenátusi választáson a fő ellenzéki erő, a Polgári Koalíció és két más ellenzéki tömörülés közös jelöltekről állapodott meg.

Globalisták vagy patrióták

Vasárnap este minden szem Lengyelország országgyűlési választására szegeződik Európában. A Jog és Igazságosság (PiS), Jarosław Kaczyński miniszterelnök-helyettessel az élen, 38 százalékon állva vezet a felmérésekben a 30 százalékon álló, Donald Tusk-féle Polgári Koalícióval szemben. Az ellenzék akkor tudna kormányt váltani, ha sikerül háromötödös, minősített többséget szereznie, amivel a köztársasági elnöki vétó érvénytelenné válna. Az izgalmakat fokozza, hogy a parlamenti választás napján népszavazást is tartanak az EU menekültügyi javaslatáról.

Itt követhetitek élőben az eseményeket

Kövesd vasárnap 19 órától a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján a lengyel választások eredményeit élő műsorukon keresztül! Élő bejelentkezésük során percről percre, több helyszínről is tájékoztatnak a legfrissebb hírekről. Mindemellett a Mathias Corvinus Collegium szervezésében kerekasztalbeszélgetéssel készül Tóth Bálint, Szalai Zoltán, Szánthó Miklós, Magyar Levente és Janusz Bańczerowski. Stúdiójukban Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán szolgáltatják a szakértői véleményeket, de elemzi az eseményeket többek között Kiss Rajmund, Demkó Attila és Somkuti Bálint is, akik az MCC-ből csatlakoznak majd be. Továbbá élőben kapcsolják Lengyelországot is: a Mandiner munkatársai a helyszínről szolgáltatják a helyiek reakcióit!