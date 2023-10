A kamera mindent vett: brutális balesetet okozott egy vészfékezés az M3-ason

Egyetlen pillanat alatt, egyetlen rossz mozdulatnak, rossz döntésnek köszönhetően is megtörténhet a baj – erre figyelmeztet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebookon közzétett, egyszerre tanúságos és rémisztő videója, mely egy október 27-én, az M3-as autópályán történt karambolt mutat be. A szakadó esőben az egyik sofőr figyelmetlen volt, túl későn és túl hirtelen taposott a fékbe, és ennek megfelelően azonnal el is vesztette uralmát a járműve felett. Mielőtt azonban kiszakította volna a szalagkorlátot, még elkapta egy másik, dobozos autó hátulját, ami fel is borult.

A felboruló dobozos autó egyébként a videó tanúsága szerint egy másik járműnek is nekiütközött, így legalább hárman érintettek a karambolban, amely láthatóan tragédiával is végződhetett volna akár.

Az is egyértelmű, hogy egy autós meggondolatlansága sokaknak okozott bosszúságot, hiszen pillanatok alatt egy közlekedési baleset lezárandó helyszínévé varázsolta a forgalmas útszakaszt.

Az eset tanulsága a következő:

egy pillanat alatt kész a baj

mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk

tartsuk be a követési távolságot

ha nedves, vizes az út, legyünk még elővigyázatosabbak

automata fényszóró helyett, kapcsoljunk rendes világítást!

– írja posztjában a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.