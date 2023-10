Leégett háza romjai közt él a ludasi édesanya

Összefogtak a pomáziak a kilenc tűzkárosultért

Több tűzeset is történt a közelmúltban. Október 1-én a pomázi Bogár–Longa család 3 lakásos családi társasháza vált a tűz martalékává. A szomszédok, barátok, munkatársak már aznap a család segítségére siettek. A településen élő Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt pedig a hazai sztárvilág segítségét kérte ismerőseik megsegítésére. Az összefogásnak köszönhetően, alig egy héttel később, október 7-én már a romok eltakarítása is megtörtént. A családnak most építőanyagokra, munkaerőre és pénzre van a legnagyobb szüksége az újrakezdéshez.