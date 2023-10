Élet és halál közt lebeg a gyönyörű nő, akire saját kutyái támadtak rá

Brutális kutyatámadás áldozata lett egy 31 éves nő: saját két rottweilere támadt rá az udvaron, méghozzá minden előzmény nélkül. Az egész utcát sikolyok töltötték be. Hiába rohantak oda a szomszédok, ők sem tudták lerángatni a két megvadult állatot a nőről, akinek végül járőrök mentették meg az életét. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az egyik rendőrnek rá is kellett lőnie az egyik kutyára. Az ausztráliai Perth városában lakó Nikita Piil a szeptember 16-i támadás óta intenzív osztályon fekszik. Sajnos állapota nem hogy nem javul, de családja beszámolója alapján romlik is. Rettenetesen aggódnak, hogy elveszíthetik szerettüket.

Nikita jelenleg is élet és halál közt lebeg Fotó: GoFundMe

Azt, hogy miért támadt rá Nikitára a Bronx és Harlem névre hallgató két eb, jelenleg is vizsgálják a hatóságok, miközben a nő élet és halál közt lebeg. Az igazi bajt nem is alapvetően a harapások okozzák nála, hanem az így a szervezetébe jutott baktériumok, melyek miatt nem csak az egyik karját veszítheti el, de az életét is.

Nikita már túl van öt életmentő műtéten, sajnos azonban nagyon valószínű, hogy újabb beavatkozások is várnak rá. Ráadásul már többször állt a halál kapujában az elmúlt fél hónap során – szerencsére azonban eddig mindig erősebbnek bizonyult.

Többször is majdnem elvesztettük ezt a drága lány, de mint tudjátok, Nikia igazi harcos

– olvasható a család bejegyzésében, melyet egy online adománygyűjtő oldalon ettek közzé. Sajnos ugyanis a nő szerettei már most fel kell készülniük arra is, hogy ha túléli, Nikitára nem csak hosszú és fájdalmas, de költséges rehabilitáció vár. Épp ezért adományokat várnak a világ minden tájáról. A kitűzött 30 ezer ausztrál dolláros (7 millió forintos) célnak már több mint a fele összegyűlt.