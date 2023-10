Kiakadtak a szülők: Brutális horrorfilmet vetített le egy általános iskolai tanár a diákjainak

A múlt héten egy tanárunk tévedésből vetített le egy filmet az óra során. Azonban csak az első 20-30 percét játszotta le. Igaz, hogy voltak ijesztő jelenetek ezidő alatt is, azonban amikor durvulni kezdett a film, akkor leállította a tanár. A problémát megbeszéltük az érintett tanárral, a diákokkal és a szülőkkel is. A szülőket megnyugtattuk róla, hogy az iskola betartotta az összes körzeti szabályt, és eljárást folytatunk az esetre reagálva és továbbra is támogatni fogjuk a tanulók biztonságát és jólétét