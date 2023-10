Emiatt az alkatrész miatt halt meg a 9 éves Ricsike – Heti Top

Ezen a héten is a pesterzsébeti iskolai tragédia, illetve annak legújabb részletei érdekelték a leginkább a Bors olvasóit, ezen felül az ózdi halastóba fulladt 37 éves férfi ügyére is sokan kattintottatok, emellett kíváncsiak voltatok börgöndi tragédia friss fejleményeire is, akárcsak a Meike sorsára, a 4 éves Rett-szindrómás kislányra és foglalkoztatott titeket a Blaha Lujza téri öngyilkosság is.