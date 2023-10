Gurulnak a dollárok a lengyel globalista ellenzék megsegítésére is

Valóban sorsdöntő választások következnek vasárnap Lengyelországban, miközben a magyarországihoz hasonló külföldi befolyásolási kísérletekkel kell megküzdeniük a lengyeleknek – mondta a Mandinernek Jacek Karnowski, a konzervatív „Sieci” hetilap főszerkesztője, politikai újságíró.

„Úgy gondolom, hogy ezek a választások a legfontosabbak 1989 óta”, – kezdte Karnowski – mert a viszonylagos stabilitás időszaka Európában és a világon véget ért. Jelenleg pedig, mind keletről, mind nyugatról fenyegetésnek van kitéve a lengyel szuverenitás. Brüsszel igyekszik eltörölni az unióban a vétójogot, és minden döntést magához akar vonni. Tehát a mostani választás valóban döntő fontosságú Lengyelország számára. A választásokon két világkép csap össze a Jog és Igazságosság, és a Polgári Platform által képviselt jövőkép teljesen eltérő egymástól. Utóbbi jelentős külföldi befolyás alatt áll, Karnowski szerint a PO-nak, ha győznek a választáson, akkor „vissza kell fizetnie” a Lengyelország elleni külföldi kampány árát.

Meg kell fizetniük Brüsszelnek, az európai sajtónak a támogatásért.

Ezt természetesen a lengyelek pénzével fizetnék vissza” – mondta.

Lengyelországba is gurultak a dollárok

Ezen a téren a lengyeleknek is hasonló problémákkal kell szembenézniük, mint nekünk Magyarországon, mutatott rá az újságíró. Karnowski elmondta, hogy akárcsak a magyar választások előtt, úgy Lengyelországba is vándoroltak külföldi pénzek különböző szervezetekhez. Nem közvetlenül a pártokhoz, hiszen az – akárcsak hazánkban – Lengyelországban is illegális.

Viszont

nem kormányzati szervezetek (NGO-k) egész hálózata részesült például az Action for Democracy nevű szervezetnek a támogatásából,

amely Magyarországon is a középpontjába került a tiltott pártfinanszírozási ügynek.

Ismeretes, hogy az Action for Democracy (A4D) a 2022-es választásokat befolyásoló tevékenységére a magyar titkosszolgálatok munkája világított rá. Amerikában, a Demokrata Párthoz kötődő globalista érdekcsoportokhoz és Soros György milliárdos spekulánshoz is kötődő szervezet eredeti állítása szerint „mikroadományokból” gyűjtött össze több milliárd forintnyi támogatást a választási kampányban. Ezt az állítást aztán többek között a nemzetbiztonsági szolgálatok is megcáfolták. A pénzből jutott többek között Bajnai Gordon bukott miniszterelnök érdekcsoportjainak, Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, de még Karácsony Gergely főpolgármester 99 nevű mozgalmának is.

Az EP is beszállt a kampányba

A külföldi finanszírozás mellett, szintén hasonlóan hazánkhoz hasonlóan

az Európai Unió balliberális többsége is komoly nyomást gyakorol Lengyelországra.

Persze ez sem véletlen, hiszen Soros Györgynek az Európai Parlament számos kulcsfigurájával gyümölcsöző kapcsolatot ápol, akik ideológiai okokból ártanak azoknak az országoknak, amelyek a saját szuverenitásukat védik a balliberális elittel szemben. Emlékezetes, hogy 2017-ben az Open Society Foundations belső adatbázisából kiszivárgott egy európai parlamenti képviselőkből álló, 226 embert számláló lista, amelyen Soros György „megbízható szövetségesei” szerepeltek. Ez a szám pedig még az EP legnagyobb frakciójának képviselőinek számát is meghaladja.

Karnowski elmondta, hogy az EP saját elveit is megszegte, hogy megpróbáljak nyomást gyakorolni Lengyelországra, amikor nemrég

közvetlenül a választásokat megelőzve vitát tartottak Lengyelországgal kapcsolatban.

Azonban, mint sok más esetben, a vitát most is csak alig egy tucatnyi európai parlamenti képviselő követte figyelemmel.

A sajtó is a összefogott a konzervatívok ellen

Az EP mellett az európai balliberális sajtó is folyamatosan támadja a lengyel kormányt.

Ahogy portálunk is beszámolt róla, korábban a külföldi befolyásszerzés nem kerülte el a lengyel médiapiacot sem. Soros György Nyílt Társadalom Alapítványaihoz kötődő cégek nemrég vásárolták be magukat a lengyel Gremi média csoportba. Sőt a lengyel médiapiacon megjelent a magyar balliberális 24.hu portál tulajdonosa is.

Látjuk az európai sajtóban, hogy szorítanak Tusknak, a polgári platformnak, az ellenzéknek.

Már nem is titkolják, hogy támogatják az ellenzéket”

– mondta Karnowski.

A Bizottság szégyenpadra ültette a lengyeleket is

Brüsszel, tette hozzá, egy kísérleti területnek tekinti Lengyelországot, minden eszközt bevetnek, hogy növeljék a befolyásukat az országban. Semmibe veszik a szerződéseket is, arra igyekeznek rákényszeríteni Lengyelországot, hogy adja fel a saját akaratát,

másodrendű tagállamként tekintenek Lengyelországra.

Ezért blokkolják továbbra is a helyreállítási alap pénzeit. Hiába teljesíti a varsói kormány teljesített az Európai Bizottság minden előírását a bizottsági mindig újabb és újabb követelésekkel áll elő. Nem tartják be az ígéreteiket, minden lehetőséget ki akarnak használni, hogy megbuktassák a kormányt, és tönkre tegyék Lengyelországot” – mondta a főszerkesztő.

Karnowski szerint jól látszik, hogy az unió egyes döntései veszélyeztetik a lengyelek jólétét és jövőjét. Példaként említette a lengyel szénbányák ügyét, amikor egy német környezetvédelmi szervezet véleménye miatt be akarták záratni az ország egyik legjelentősebb szénbányáját, amely súlyosan érintette volna az ország energiatermelését. Ezt végül a szuverenista kormánynak sikerült megakadályoznia.

Megjelent az amerikai a nagykövet is

Karnowski azt is elmondta, hogy Lengyelország számára létfontosságú a szövetség az Egyesült Államokkal, ugyanakkor korábban, akárcsak Magyarországon, az Egyesült Államok budapesti, úgy a varsói nagykövet is korábban – még a kampányt megelőzően – többször

beleszólt belpolitikai kérdésekbe, és ideológiai vitákba keveredett.

Németország a főkolompos

A főszerkesztő azt is elmondta, hogy az ellenzéket leginkább Németország támogatja. Nem is hiába Berlin és Varsó között a legfeszültebb a viszony most. Egyértelmű, hogy

Németországnak egy eltérő elképzelése van Közép-Európáról,

mint maguknak a közép-európai államoknak. Lengyelország együtt akar építkezni Franciaországgal, Magyarországgal, a balti államokkal, a Visegrádi országokkal és Ukrajnával is. Varsó célja a régió megerősítése, ez viszont ellentétes a német szándékkal. Berlin egy európai szuperállamot akar létrehozni, amely viszont a többi tagállam érdekével ellentétes.

A Polgári Platform azonban teljes mértékben kiszolgálná a német érdekeket. „A Polgári Platform a német állam pártja” – fogalmazott Karnowski. Donald Tusk nagyon közel állt Angela Merkelhez, az ő utasításait követte és kiszolgálta a német érdekeket – vonta le a konzekvenciát.

Abban az esetben, ha nyer, akkor értelemszerűen a jövőben is így tesz majd.

Tusk behódolna az Európai Uniónak is,

hogy elkerülje a konfliktusokat Brüsszellel, azt tenné, amit mondanak neki. Például, sorolta a főszerkesztő, Tusk elfogadná a migránsok betelepítését is, ezt a kérdést kerülte is a kampány során, nem mert egyértelműen állást foglalni a betelepítési tervek ellen. Ha pedig megtörténik a migránsok betelepítése, az radikálisan megváltoztatná a lengyel társadalmat, a városokban migránsgettók kialakulásához vezetne, ezzel pedig azon a veszélyes úton indulna el Lengyelország, amelyen a nyugat-európai országok már rajta vannak.