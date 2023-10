Két éve keresik az enyingi asszonyt, szerettei máig várják haza

Bő két évvel ezelőtt, 2021. szeptember 4-én délelőtt kerékpárral indult el enyingi otthonából a 63 éves Gyöngyi. Annyi bizonyos: boltba tartott, ahová meg is érkezett, hazafelé tartva azonban – eddig ismeretlen ok miatt – befordult a Vas Gereben utcába, majd a városból Kabókapuszta irányába haladt tovább. Ekkor látták utoljára. Azóta életjelet sem adott magáról, senki sem sejti, hol lehet. A hatóságok a mai napig keresik, mint ahogy szerettei, ismerősei is bíznak benne, hogy egyszer előkerül.

Az asszony eltűnésekor sötét színű, combközépig érő, rövid ujjú, galléros ruhát, valamint kék hosszúszárú nadrágot viselt. Eltűnésekor egy lila színű, 26-os méretű, női vázas, városi típusú kerékpárral közlekedett, és volt 1 db kék, valamint 1 db piros színű bevásárló táska is nála. Fotója ide kattintva tekinthető meg.