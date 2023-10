Egy vadidegen férfi tört be a házamba: ma már ő a férjem és a gyermekem apja

Hanyatt-homlok rohant ki otthonából egy nő, Katherine Johnstone Highland Fallsban, amikor egy reggel arra tért haza egy buliból, amint egy vadidegen férfi alszik a kanapéján. Az élet azonban vett egy váratlan fordulatot, és ma már boldog házasok, egy közös kislánnyal.

A nő a történtek előtt arra kérte a nővérét, akivel együtt élt, hogy hagyja nyitva neki a bejárati ajtót, mert tudta, sokáig ki fog maradni. Ahogy belépett a házba, rémülten figyelt fel arra, amint egy vadidegen férfi alszik a nappaliban. Miután kiderült, hogy nem a testvérének érkezett látogatója, rémülten elhagyták a házat és hívták a rendőrséget. Ekkor azonban kiderült, hogy az illető, Michael Johnstone maga is egy vad éjszakán esett túl, emiatt rossz házba tévedt be és zuhant mély álomba. Miután sikerült tisztázni a félreértést, Katherine ejtette a vádat a férfi ellen, aki őszintén sajnálta, amiért ekkora kellemetlenséget okozott. Utóbb rájöttek, több közös barátjuk is van, így lassanként ők is egyre közelebb kerültek egymáshoz, végül egymásba szerettek. Ma már boldog házasságban élnek, és ebben az évben megszületett közös kislányuk, Mila is.

Manapság sokszor nevetünk rajta, és alig hisszük el, hogy így találkoztunk először, ma pedig házasságban élünk és családunk van. Az emberek állandóan felhozzák. Tulajdonképpen ez egy gyönyörű és egyedi történet. Semmin sem változtatnék, és azt hiszem, ez csak még erősebbé teszi a szerelmünket

- mondta el Katherine, a Daily Star beszámolója szerint.