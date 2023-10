"Csodálatos ember volt" - Dráma Csobánkán: lángoló házában vesztette életét Anna néni

Hatalmas készültséggel masíroztak a tűzoltók vasárnap délután a Pest vármegyei Csobánkán, miután a Panoráma és a Múzsa utca sarkán kigyulladt és hatalmas lángokkal égett egy ház. A helyiek elmondták, hogy csak annyit vettek észre, hogy egymás után három tűzoltóautó is érkezik.

A ház pillanatokon belül már lángokban állt - Fotó: Bors

Ekkor viszont már az egész épület lángokban állt:

Három járművel tizennyolc tűzoltó percek alatt a helyszínre érkezett, ahol a ház szinte minden helyisége égett már, valamint az épület sűrű füsttel telítődött

- közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hozzátették, hogy a kiérkező egységek először megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen, ezután pedig eloltották a lángokat.

Az oltási munkálatok közben azonban egy eszméletlen állapotban lévő, idős asszonyra bukkantak, akit a konyhában ért a tűz.

Bár azonnal kimenekítették és átadták őt a mentőknek, életét már nem lehetett megmenteni:

Az oltás során a ház konyhájában egy idős, eszméletlen embert találtak, akit az egységek kivittek az épületből. A mentőszolgálat szakemberei megkezdték az újraélesztését, azonban az életét már nem lehetett megmenteni, füstmérgezésben meghalt

- tette hozzá a Katasztrófavédelem.

Anna nénit a konyhában találták meg - Fotó: Bors

A házban élő H. Annát mindenki ismerte és szerette a környéken, nem volt olyan ember, akit ne rázott volna meg a halálhíre:

Anna nagyon jó ember volt, tényleg nem volt olyan, aki ne szerette volna. Régóta itt élt, mindenkivel kedves volt

- mondta egy környékbeli lakos, aki arról is beszélt, hogy az asszony egyedül volt otthon, életéért pedig hosszú ideig harcoltak a mentősök:

Azt hallottuk, hogy a konyhában, a padlón találtak rá. Valószínűleg megpróbált kimenekülni, de már szegény az ajtóig nem ért el. Nem volt fiatal, nem mozgott amúgy sem olyan gyorsan, hát még így. A mentősök mindent megtettek érte, a ház előtt próbálták meg újraéleszteni

- ingatta a fejét szomorúan.

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a tragikus tűzeset, de lehetséges, hogy a felhalmozott holmik kaptak lángra a nyugdíjas házában:

- Azokban az épületekben, ahol van füstérzékelő, nem következik be halálos lakástűz, sőt füstmérgezés, nagyobb tűz sem jellemző, az érzékelő ugyanis a tűz keletkezésének legelején jelez, amikor még van idő cselekedni. Fontos, hogy ne halmozzunk fel felesleges, éghető anyagokat a lakásunkban, tartsuk be az épületekben a tárolási szabályokat - szögezték le a tűzoltók az este kapcsán is.