Újabb világrendezvény Budapesten: a honvédelmi miniszter adta át a Kincsem Díjat

Különleges programokkal zajlik a Kincsem+ TUTI szeptember 1-3-ig tartó programja. A Nemzetközi Ló- és Agárversenyen ezúttal a Magyar Honvédség is képviselteti magát: a haderő legmodernebb, közelmúltban beszerzett harcjárművei közül szinte mindegyiket testközelből nézhetik meg az érdeklődők.

Az eseményen a katonazenekar is fellépett Fotó: Bánkúti Sándor

Újra Budapestre figyel a világ!

A rendezvény egy Food Truck Show-val van összekötve, melyen az olaszországi ízek szerelmeseinek is kedveznek a szervezők. Az őszi Kincsem Park eseményükön a hagyományokhoz híven egy vendégország kultúrájában is elmerülhetnek az agár- és lóverseny programokon kívül. A program része a fiatalok részére első alkalommal megtartott Nagy Lovas Szakágválasztó is, amelyen tájékozódni lehet a különböző lovassportokról és a hazai lovaglási lehetőségekről. Az Atlétikai VB-t követően pedig újra Budapestre figyel a világ, hiszen a fantasztikus lovak mellett, a nyeregben egy igazi sztárt is láthatott a közönség: a lóversenysport Messije, Frankie Dettori a világ legismertebb zsokéja hat futamban is lovagolt.

Frankie Dettori Fotó: Bánkúti Sándor

Lóra fel, huszárok!

Katonai részről további különlegesség volt az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály bemutatója, a katonazene és a szintén ritkaságnak számító helikopteres áthúzás is.

A Magyar Honvédség a legmodernebb harci eszközeit is felvonultatta, köztük a Leopard 2A4 közepes harckocsit, a Gidránokat, a PZH2000 önjáró löveget és a vadonatúj LYNX KF41 gyalogsági harcjárművet.

Izgalmas futamokat láthatott a közönség Fotó: Bánkúti sándor

Tarolt a futamokon a világhírű zsoké

A háromnapos rendezvény egyik csúcspontja emellett a szombat délutáni koszorúzás, valamint a Kincsem díj átadása volt.

A szombati kiemelt galopp versenynapon elnyerhető volt a Kincsem, az Imperial, és az Overdose díj is, ez alkalomból példanélküli módon Angliából is érkeztek telivérek, amivel kétségkívül különleges súlyt adtak a megmérettetéseknek.

A szombati nap eseményein részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, ő adta át a 2023-as Kincsem díjat, valamint ezt megelőzően koszorút helyezett Kincsem, az egykori csodakanca szobránál.

A TATTERSALLS - OVERDOSE DÍJ futamon az összdíjazás 8.000.000 Ft volt. Az I. helyezett Vain Hope, ír zsoké lett.

Ezt követően 15:45-kor kezdődött a CONNOLLY'S RED MILLS - APERIANOV ZAKARIÁS EV. - IMPERIÁL DÍJ futama, melynek összdíjazása: 8.000.000 Ft volt. Az I. helyezett ezen a futamon a világsztár zsoké, Frankie Dettori lett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen gratulált neki.

Balról: Frankie Dettori, Mager Andrea (Szerencsjáték Zrt. elnök vezérigazgató) és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Bánkúti Sándor

Végül a nap fénypontjaként a SZERENCSEJÁTÉK ZRT. – KINCSEM DÍJ futama következett, melynek összdíjazása: 22.000.000 Ft volt. Az I. helyezett szintén Frankie Dettori lett. A 22 millió forint összdíjazású futam azért is volt érdekes, mert 1827 óta nem nyert angol telivér hazai futamon.

Megkoszorúzták Kincsem szobrát Fotó: Bánkúti Sándor

A díjat Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át. Gratulációja mellett méltatta a magyar nemzetet, mint híres lovas nemzetet, majd a miniszter, a győztes és a nyertes ló tulajdonosai együtt mentek át Kincsem, a csodakanca szobrához, hogy megkoszorúzzák azt. A koszorúzáson Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is részt vett.