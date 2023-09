Új funkcióval bővült az online árfigyelő

Fontos nap lett a csütörtök, ugyanis Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy novemberben biztosan érkezik a nyugdíj-kiegészítés, majd nem sokkal később Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely a kormányinfón több fontos információt is közölt a lakossággal.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Soós Lajos

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az online árfigyelőben térképes felület is lett csütörtöktől. A GVH azt reméli, hogy ez a funkció helyben is tud versenyt generálni, és így még lejjebb mehet az infláció. 53 termékkategóriában történt árcsökkenés. Ráadásul a továbbiakban csak akkor számít akciósnak egy ár, ha az adott bolthálózat 80 százalékéban lehet ekkora áron vásárolni.

Az új funkciónak köszönhetően, a vásárlók előre beállíthatják a kedvenc boltjaikat az oldalon, ráadásul ezt vizuálisan a térképes szűrővel is megtehetik. Az új funkció erősítheti a helyi mikropiaci versenyt, így várhatóan folytatódik az élelmiszerárak csökkenése, ami hozzájárul az infláció letöréséhez - közölte a rendszert működtető a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) csütörtökön az MTI-vel.

A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelőt fejlesztő munkacsoport a fogyasztói visszajelzéseket is figyelembe véve folyamatosan dolgozik a rendszer továbbépítésén.

A legutóbbi fejlesztésnek köszönhetően bezártak egy kiskaput az árfigyelőben, így már nem kerülhetnek előnybe azok a kiskereskedők, amelyek egyes élelmiszerek árát csak egy-két boltjukban csökkentették.

Mostantól a vizuális térképes boltszűrő funkció használatával már arra is lehetőség van, hogy az aktuális tartózkodási hely megadásával - az erre szolgáló ikonra klikkelve - a vásárlók a közvetlen környezetükben található boltokat térképre helyezve lássák, majd az ezekben a boltokban kapható termékek aktuális napi árait hasonlíthassák össze.

A térképes boltszűrő és a kedvenc boltok beállításának lehetősége várhatóan tovább élénkíti majd az elmúlt hónapokban kibontakozott piaci versenyt, azáltal, hogy erősíti a helyi mikropiaci árversenyt az egymás közelében található kiskereskedelmi boltok között. Az új funkció tehát az egyes üzletek árainak a korábbinál is jobb átláthatóságával további napi versenyre ösztönözheti a kereskedelmi láncokat, így hozzájárulhat az élelmiszer-infláció további csökkentéséhez.

Július elseje óta a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető honlapon hat kiskereskedelmi lánc, mintegy 1200 boltjában, összesen 62 termékkategóriában hasonlíthatják össze a napi fogyasztói árakat a látogatók.