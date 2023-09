Hazazavarták a kórházból, órákkal később meghalt a családapa

Egy családapa meghalt, miután tévesen hazaküldték a kórházból. Benjamin Munns felesége, Sara még a tragédia napjának délelőttjén hívta a segélyhívót, hogy a férfi jobb vádlija teljesen betagadt. Viszont csak délután hívták őket vissza, hogy menjenek be a kórházba. Ezt meg is tették, két órát vártak a vizsgálatokra, majd azonnal haza is engedték a férfit. Anélkül, hogy meglettek volna az eredményei – amelyekről utóbb kiderült, jelentősen eltértek a normálistól.

Az orvosnőnek alaposan át kellett volna néznie a férfi vizsgálatainak eredményeit (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A házaspár hazaért, nem sokkal később azonban a férfi összeesett, és már hiába hívták ki a mentőket, az életét nem tudták megmenteni.

Fantasztikus édesapa volt. 20 évig voltunk házasok. Hat mentős próbálta újraéleszteni

– idézi a gyászoló özvegy szavait a Mirror.

A nyomozás során kiderült, az orvos, aki megvizsgálta a családapát, a negyedik műszakját dolgozta éppen. Elmondta, próbált segíteni a nővérnek, hogy vért vegyenek az egyébként túlsúlyos és cukorbeteg Benjamintól, miközben a férfi duzzadt lábait látva trombózisra gyanakodott. Bevallotta azt is, nem nézett át minden eredményt alaposan, rengeteg dolga volt aznap este, és amikor kiderült számára, mekkora a baj, már hiába próbálta telefonon elérni a házaspárt, addigra a férfi összeesett az otthonában.

Hozzátette, nem tudta, hogy Benjaminon már azelőtt végeztek vizsgálatokat a kórházban, hogy ő maga is találkozott volna vele.

Tele volt az asztalom eredményekkel, megnéztem azokat, és rendben voltak. De kiderült, azok nem Benjamin eredményei

– mondta az orvosnő.

Az ügyben eljáró patológus elmondta, vérrögöt találtak Benjamin testében, ez vezetett a tragédiához. A bíróság kimondta, az orvosnőnek át kellett volna néznie a férfi vizsgálatainak eredményeit, mielőtt a kezeléséről dönt.