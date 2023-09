Rejtélyes tragédia előzte meg Kozma Zsuzsa szörnyű halálát

Ahogy arról lapunk korábban többször beszámolt, tragikus körülmények között életét vesztette Kozma Zsuzsanna neves fitneszedző és coach Jordániában, a Rum vádi szikláinál. A csinos életmódtanácsadó egy húszfős csoporttal tartott a mesebeli tájra, amikor elvesztette egyensúlyát és bekövetkezett a végzetes tragédia, ami az életébe került. A közeli ismerősök úgy tudják, hogy Zsuzsanna felmászott egy sziklára, ahol egy szelfit készített, de megcsúszott és a mélybe zuhant. Már soha többé nem térhet haza a családjához.

Zsuzsa a világ különböző pontjaira kísért hegymászó csoportokat Fotó: Facebook

A tragédia híre óriási viharként söpört végig a közösségi oldalakon, az elhunyt Facebook-profilját pár perc alatt elárasztották a szívszorító búcsúüzenetek. Nagyon sokan kiemelték, hogy Zsuzsanna személyében egy rendkívül kedves, életvidám, csupaszív nőt vesztettünk el. Zsuzsa egy általános iskolában testnevelést is tanított. Kollégáit és a gyerekeket teljesen lesújtotta a sportoló halálhíre.

Párja elmondása szerint a nő átmászott egy másik részre és leült egy sziklára, ahonnan a napfelkeltét és a tájat fotózta. A csoport többi tagja 150 méterről látta, ahogy a nő feláll, majd elveszíti az egyensúlyát, kibillen és a mélybe zuhan.

Zsuzsa biztos, hogy nem szelfizett. Én nem is tudok róla, hogy lenne szelfis képe. Szerintem nincs is. Ő mindig a tájat fotózta. Ha róla készült fotó, akkor erre mindig megkért valakit

– tette hozzá a férfi teljes meggyőződéssel.

Olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint Zsuzsa egy népszerű Facebook-csoportban, egy baráti társaságban meghirdetett túrára jelentkezett, saját felelősségére. A túráért felelős önjelölt hegyivezető személyét azonban összekötötték egy 2017 augusztusában történt tragédiával is. Hat éve egy magyar amatőr hegymászó szakadékba zuhant a Matterhornról lefelé jövet. A férfi egy kilencfős társasággal túrázott, a csoport a 4478 méteres csúcsról már lefelé tartott, a tragédia 10 percnyire a legalsó állomástól történt. A tragikus túra körülményeivel kapcsolatban azóta is sok a kérdőjel. Internetes bejegyzések akkor azzal vádolták a hegyivezetőt, hogy engedély és képesítés nélkül vezette a túrát. Erre azonban azóta sem találtak egyértelmű bizonyítékot. A hírbe hozott személy ugyanaz, akivel most Zsuzsa Jordániába érkezett. A két tragédiát összeköti még az a tény, hogy az elhunyt férfi 2017-ben ugyanabban a Facebook-csoportban jelentkezett a túrára, amelyben most Zsuzsa a jordán útra. A szóban forgó Facebook-csoport azóta rejtett állapotúvá vált.