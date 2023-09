Ismét színpadon szeretne állni Andris, az aranylemezes vak énekes

„Egészen kicsi voltam, már akkor is nagyon szerettem énekelni. Osztálykiránduláson is a busz mikrofonján keresztül mindig szórakoztattam a barátaimat, aztán egyszer csak a színpadon találtam magam. Először feldolgozásokat énekeltem el. Majd bekövetkezett nálam egy lelki törés, ezután már a dalszövegeket is saját magamnak írtam, mert így bele tudtam vinni a saját érzelmeimet is.”