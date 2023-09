4 éves kisfiú maradt félárván: Egyszer már túlélt egy horrorbalesetet a Pilisvörösváron meghalt családanya

„Ismét elhunyt egy vétlen, motoron ülő fiatal lány, egy szabálytalan, záróvonalat átlépő autós miatt. Barbit ismertem. 2017-ben írt rám egy motoros balesetét követően, amikor egy szabálytalan autós okozott neki súlyos sérülést. 2023 09.11-én az öccsével indultak útnak motorral, Barbi utasként. Egy autós egy bringás kikerülése miatt egy bukkanón a záróvonalat átlépve a saját sávjukban ütötte el őket. Barbi szeptember 23-án meghalt, 27 évesen. Nem csak motoros volt, hanem lelkes autós is. A szeptember 30-i visegrádi vonulás szóljon az Ő emlékéről is. Őszinte részvétem a családnak! Ég veled Barbi!” - írta a Dodor nevű motoros oldal alapítója, Fodor Donát.

Borzalmas a közlekedési morál

Nem véletlenül érintette meg az eset ennyire a Barbarát nem ismerő motorosokat is. Egy fiatal lány, akinek életében kétszer volt súlyos balesete azért, mert egy autós figyelmetlen volt, vagy éppen egy sima előzésre is alkalmatlan. Ráadásul sajnos nem is az első, és nem is az utolsó alkalom, hogy egy motoros vétlenül hal meg az utakon. "Nem éri meg motorozni ebben az országban! Sok a fegyelmezetlen autós!" - írta egy másik motoros az eset kapcsán. "Ezt nem tudom elhinni. Barbi egy fantasztikus lány volt!" - írta a lány egy ismerőse.