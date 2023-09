Ezért rohamozták meg a kommandósok Pécs belvárosát - válaszolt a rendőrség

Hatalmas volt a riadalom vasárnap este, Pécs belvárosában. Sorra érkeztek meg a rendőrség, a mentő majd végül a Terorrelhárítási Központ munkatársai. Több területet is lezártak a városban. A lezárt területen még az ajtón sem engedték ki a lakókat. Akadt olyan, aki haza sem tudott menni emiatt. Mint kiderült, egy fenyegető telefonos bejelentés miatt vonultak ki a rendvédelmi szervek.

Ellepte a TEK Pécs belvárosát Fotó: Olvasói

Este 6 óra magasságában hangos szirénázás verte fel a várost. A belvárosba ugyanis több hatósági szerv is kivonult. Egyik olvasónkat felfegyverzett, bukósisakos, golyóállómellényes rendőrök terelték a Széchenyi tér felé. Teljesen ledöbbentek, amikor megtudták, hogy több utcát is lezártak a nyomozás érdekében. Rögtön találgatni is kezdtek, hogy vajon mi történhetett. Akadtak olyanok, akik teljes bizonyossággal állították, hogy több embert is túszul ejtettek a terroristák, ezért kérték a TEK segítségét. Volt aki szerint az egyik helyi szállodában fegyveres terroristákra bukkantak. A rendvédelmi szervek végül késő este, amilyen gyorsan megérkeztek, olyan gyorsan le is fújták az akciót. A kordonként funkcionáló rendőrségi szalagok lekerültek, az egyenruhások elhagyták a helyszínt.

Lapunk felkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik részletesen elmesélték mi is történt.

A rendőrségre 2023. szeptember 17-én érkezett bejelentés, amely szerint a telefonálónak mentális problémái vannak, és ezért emberekre fog lőni.

– tájékoztatták a Borsot.

A rendőrség a bejelentésben megjelölt környéket lezárta, majd a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségével megtette az elsődleges intézkedéseket. Később az adatgyűjtés során tudták meg, hogy a bejelentésben nevesített férfi nem tartózkodik az általa megadott helyszínen, sőt már nem is él azon a címen. Végül az is kiderült, hogy a bejelentés időpontjában a munkahelyén volt. A férfi felkutatása után megállapították a rendőrök, hogy a bejelentést nem ő, hanem nagy valószínűséggel a nevében, egy rosszakarója tehette.

Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, a kutatás során lőfegyvert nem találtak. A Pécsi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.