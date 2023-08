Zivatar és felhőszakadás: 19 vármegyére adtak ki dupla riasztást

Szörnyű időjárás várható pénteken. Ráadásul hiába jön a hétvége, szabadtéri és vízparti programok tekintetében a folytatás sem ígérkezik sokkal jobbnak!

A hét utolsó munkanapján 19 vármegyére adtak ki dupla riasztást, azaz az egész országban zivatarra és felhőszakadásra lesz kilátás. Sőt, 11 vármegyére másodfokú riasztást rendeltek el. 6 vármegyére pedig zivatar, felhőszakadás és magas középhőmérséklet miatt adtak ki riasztást – az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint.

Jöjjenek a részletek a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint!

Pénteken északon és nyugaton már gyakran lesz erősen felhős az ég, máshol még sok napsütés várható. Eleinte csak északon és nyugaton, később szórványosan máshol is lehet zápor, zivatar. Az Alföldön 31-37, máshol 24-30 fok valószínű. Élénk marad a légmozgás.

Szombaton gyakran erősen felhős égből most már országszerte várható eső, zápor, zivatar. Heves zivatarok, felhőszakadások is várhatók. 19 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Viharossá fokozódik az északnyugati szél.

Vasárnap délutánig maradhat a borongós, csapadékos idő. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, kisüt a nap. Erős marad a szél. 21-26 fok valószínű mindössze.

Mindezek után jöjjön a kegyelemdöfés a nyaralóknak: a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn sem tér vissza a kánikula.