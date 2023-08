Összefogtak a besenyőteleki baleset súlyos sérültjéért!

Súlyos baleset történt szombat délután Besenyőtelek közelében a 33-as főúton. Egy személyautó előzés után áttért a szembejövő sávba, ahol először nekiment érintőlegesen egy autónak, majd frontálisan karambolozott egy másik autóval, amiben egy kömlői házaspár és négyéves unokájuk utazott. Az autót vezető 48 éves sofőr a helyszínen életét vesztette, feleségét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A velük utazó kislány szerencsére karcolásokkal és zúzódásokkal megúszta a balesetet, igaz, még hétfőn visszavitték a kórházba még egy kivizsgálásra, és mindent rendben találtak nála.

Egy család utazott a kocsiban, a családapa a helyszínen életét vesztette. Fotó: heol.hu

Vérre van szüksége a családanyának

A feleségnek, Nikolettnek azonban most sürgősen vérre van szüksége. A kömlői polgármester, Túró Tamás élő videóban jelentkezett be hétfő este, és arra kérte településének lakóit, hogy menjenek el vért adni. „Az anyuka a Miskolci Megyei Kórház intenzív osztályán fekszik. Már több műtéten is átesett, amik az előzetes várakozások szerint alakultak, viszont vérre van szüksége” – jelentette be a polgármester, aki három véradást is leszervezett a közelben, ahova szükség esetén majd buszokkal, autókkal szállítják el a kömlőieket, hogy segíteni tudjanak. Szerdára Tiszanánára szerveztek véradást.

Bárki adhat vért az anyukának!

A támogató irányított véradás lehetőséget ad arra, hogy rokonok, ismerősök egy megnevezett beteg gyógyulásának támogatására adjanak vért.



Ehhez a véradónak csak annyit kell tennie, hogy jelentkezéskor egy nyilatkozaton megadja a beteg nevét és TAJ számát, így ön bárhol is van az országban, tudja segíteni Nikolett gyógyulását.

Az adatok pedig: Turó Károlyné Taj szám: 084 190 734