Orbán Viktorral készíthetett közös fotót Győzike: „Hatalmas megtiszteltetés számomra”

Magyarnak lenni nem véletlen, hanem feladat, küldetés, valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Tihanyban pénteken. A nyárzáró tihanyi eseményen, a Tranziton a kormányfő a magyarok sikerének kulcsáról, a különféle ideológiák közötti viszonyokról, a háborúról és az Európai Unió jövőjéről is kifejtette gondolatait.

Orbán Viktor és Gáspár Győző / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldal

A kormányfő a Tranzit fesztiválon úgy fogalmazott: van egy kultúra, aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül, akik magyarnak születtek, mások nem értenek, nem is tudják fenntartani.

Egyetlen esetben nem tűnik el, amibe születtünk, a magyar nyelv, a magyar kultúra és vele a legalább 1100 éves magyar államiság története, valamint az a lehetőség, hogy magyarrá váljanak a gyermekeink sok ezer évre, ha mi fenntartjuk

– mondta Orbán Viktor, aki közösségi oldalán több képet is megosztott a jeles eseményen vele fotózkodókról. A szerencsések között volt Gáspár Győző is, akit a Bors felkeresett, hogy meséljen arról, mit csinált a Tranzit fesztiválon és milyen érzés volt számára Orbán Viktorral találkozni.

- Három napot töltöttem a Tranzit fesztiválon a Balatonnál és fantasztikusan éreztem magam. Tanulni mentem és rengeteget is sikerült tanulnom, szóval nagyon boldog vagyok. Számos előadást hallgattam végig, köztük a miniszerelnök úr beszédét is, ami ismét nagyon tanulságos volt számomra és persze minden jelenlévő számára is. Több prominens politikussal is összefutottam, és tényleg úgy éreztem, hogy örömmel és szeretettel fogadtak. Az pedig, hogy Orbán Viktor egy velem közös fényképet is megosztott a közösségi oldalán, hatalmas megtiszteltetés számomra. Köszönöm az élményt minden előadónak és résztvevőnek! Nem ez volt az utolsó Tranzit fesztiválom, az biztos - nyilatkozta Gáspár Győző a Borsnak.

