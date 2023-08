„Nem kezeltek emberként!” - feljelentették a Ryanairt

Matthew Ramsden össszen 258 fontot, közel 116 ezer forintot követel a Ryanairtől, amiért nem vették figyelembe a kérést, hogy elsőként vagy utolsóként szállna fel a gépre betegsége miatt, sőt még át is foglaltatták a jegyét egy későbbi járatra. A határidő a kifizetésre 24 órán belül lejár. Ha nem fizetnek neki, perre megy.

Ismét panasz érkezett a légitársaságra. Fotó: AFP

A 21 éves férfi korábban eltörte a gerincét, és habár meggyógyult, amikor repül, elsőként vagy épp utolsóként szokott felszállni a gépre, kényes egészségügyi helyzete miatt. Eddig minden légitársaság segített neki ebben, azonban a Ryanair most a kérését nem akarta meghallgatni, sőt inkább egy későbbi járatra rakták őt.

Matthew a légitársaság gépével a manchesteri reptérről 12 óra 35 perckor szállt volna fel, ám jegyét átfoglalták 15 óra 15 perces indulással, így ő később ért Dublinba, mint tervezte. A történtek miatt panaszt tett, és pénzügyi térítést követel, mivel a szabályok szerint egy utas visszatérítésre jogosult, ha desztinációjára az eredeti tervekkel ellentétben három órával később érkezik - írja a brit Metro.com.

A férfi él is ezzel a lehetőségével, mivel szerinte attól függetlenül, hogy megtagadták számára a beszállást, és ő ezt el is fogadta az eredeti foglalásánál, a Ryanair hibája, hogy késve érkezett meg az ír fővárosba. Elmondta, nem is a pénz érdekli, hanem az, hogy a fapadosok kicsit sem kezelték úgy, mint egy embert. Az ügyfélszolgálatukat egyszerűen katasztrofálisnak nevezte

A légitársaság szóvivője azonban elmondta, hogy Mr. Ramsden önként vállalta, hogy későbbi járattal fog menni, mivel nem tudták megoldani a beszállást. A férfinek a gépre való belépést nem tagadták meg az eredeti járatán. Kiemelték, az utas végső úti célját, Dublint így is kevesebb mint három óra késéssel érte el, így nem jogosult semmilyen visszatérítésre, amit követel.