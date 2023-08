Mozgalmasan teltek Youhuu napjai az atlétika vb alatt

Vasárnap véget ért a 2023-as atlétikai világbajnokság, melynek Budapest adott otthont. A 9 napig tartó viadal rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, és megmutatta, hogy Magyarország képes sikeres világesemények megrendezésére. Volt valaki, aki rendkívüli módon figyelt arra, hogy színesítse a vb mindennapjait: Youhuu, a kabalafigura.

Nagy népszerűségnek örvendett a kabalafigura Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor / MTI

A racka juh sokszor megvadulva, viccesen és poénosan kavarta fel az állóvizet a leglehetetlenebb pillanatokban is. A gyerekek imádták őt, és amikor csak lehetőségük adódott rá, fotózkodtak vele. Volt azonban egy mozgássérült kisfiú, aki hiába akarta őt lencsevégre kapni, sajnos nem sikerült neki . A Nemzeti Atlétikai Központ stadionjában azonban egy biztonsági önkéntes segítségével valóra várt a gyermek álma: találkozhatott Youhuu-val, aki leült mellé játszani.

#szeretet #onzetlen #wabudapest #wabudapest23 #volunteer #onkentesseg ♬ eredeti hang - Ria @riapaksi A Youhuu lejáratásának margójára. Egy újabb szimpatikus tett és a története. Biztonsági önkéntes vagyok. A mai napon egy nagyon mozgáskorlátozott kisfiú ült le a lelátóra a családjával. Megpróbáltam mindent, hogy találkozhasson Youhuu-val, de sajnos a Hősök terén volt. A szívem megszakadt. De egyszercsak megjelent Youhuu és már rohantam is hozzá és kísérőjéhez, hátha lemennek a kisfiúhoz. Mert minden gyermek mindig megrohamozza, de ő nem tudta volna. Youhuu pedig azonnal a szektorunk felé jött…. Remegő kézzel és könnyek között vettem fel ezt a pár képkockát, mert Youhuu megölelte és leült a zöld pólós kisfiú mellé, aki nagyon nehezen tudott volna felállni hozzá. Én még életemben nem voltam ilyen boldog!!!!!! És bevallom, ez most meg is ríkatott! Ez a legszebb pillanat nekem! ❤️ #youhuu

A racka juhnak tehát helyén van a szíve, egyszer-kétszer azonban csintalankodni is láttuk őt. A bahamai Anthonique Strachanre szabályosan a szívbajt hozta, amikor a futók elődöntői után a pihenőben várt az eredményekre.

Volt egy pillanat, amikor még azt is megirigyelte, hogy az atléták mit csinálnak, és úgy döntött: ő is harcba száll. Fogta magát és világcsúcsot futva teljesítette a 100 méteres síkfutást a stadionban.

Persze az elmúlt napok nyári kánikulájában könnyen kiizzad az ember, pláne, ha még sportol is, így sokat mos, majd tereget. Így tett Youhuu is, azonban úgy döntött, ruhái megszárításához tökéletes lesz a stadion közepe is.