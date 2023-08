7. alkalommal tart konferenciát a Mészáros Alapítvány

A fiatalok jövőjét befolyásoló biztonságpolitikai, gazdasági és társadalmi kérdésekre fókuszál a Mészáros Alapítvány VII. Konferenciája. Az augusztus 24-től 27-ig tartó szimpózium helyszíne ezúttal is Balatonalmádi, ahová mintegy 170, az alapítvány ösztöndíjában részesülő, felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező diákot várnak.

A Mészáros Alapítványt 2016-ban hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az alapítvány működésének indulása óta eltelt 7 év alatt csaknem 1200 diák kapott ösztöndíjat több mint 700 millió forint értékben. A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vesznek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon. A kétnapos konferencia tematikáját idén a fiatalok jövőjét alapvetően befolyásoló témák szolgáltatják, a többi között az orosz-ukrán konfliktus következményei, az infláció, a mesterséges intelligencia térhódítása, a startup-okban rejlő lehetőségek, valamint a média szerepe a személyes brand-építésben. A vitaindító előadásokra és kerekasztal-beszélgetésekre neves közéleti emberek részvételével kerül sor.

A konferencián köszöntőt mond Dr. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, előadást tart többek között Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára, Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Suppan Gergely, a Magyar Bankholding Zrt. vezető elemzője, Dr. Pál Emese, a Mathias Corvinus Collegium szakmai koordinációért felelős vezetője és Horváth-Varga János, a Magyar Telekom Zrt. Artificial Intelligence vezetője.

A 2022-2023-as tanévben mintegy 169 diák részesült több mint 120 millió forint tanulmányi ösztöndíjban. Az ösztöndíjasok minden évben beszámolnak tanulmányi és egyéb egyetemi tevékenységeikről, év végén egy prezentációt is be kell adniuk. A legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön díjazásban részesülnek. A konferencián kilenc diákelőadó is felszólal, akik a többi között az ökológiai gazdálkodás lehetőségeiről, a járműtervezésben alkalmazott mérnöki csodákról, a hazai épület-energetikai trendekről adnak elő.

A Mészáros Alapítvány küldetése a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy érdemi segítséget nyújtson a pályakezdőknek. Ennek érdekében a munkaadók és a leendő munkavállalók közti kapcsolatteremtés elősegítése érdekében a Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői mutatják be cégeiket a diákoknak.