Kennedy: A CIA a világ szinte minden országában pénzeli az médiumokat, újságírókat

Az ifjabb Robert F. Kennedy 1954. január 17-én látta meg a napvilágot az USA egyik legismertebb politikai családjának tagjaként: abból a Kennedy famíliából származik, amelynek története az elmúlt hét évtizedben szorosan egybefonódott a Demokrata Pártéval. Kennedy az Egyesült Államok 35. elnökének, John F. Kennedynek az unokaöccse. Robert F. Kennedy Jr. a tanulmányait a London School of Economicson, valamint a University of Virginia Law Schoolon végezte, az utóbbin jogi diplomát szerzett. Idáig az Egyesült Államok állampolgárai főleg a környezetvédelmi projektjei kapcsán halhatták nevét. Újságíróként is tevékenykedett, publicisztikáit az ország legnagyobb médiumai közölték le, mint a New York Times vagy a The Wall Street Journal. Elnökjelölti indulását 2023. április 19-én jelentette be, a Demokrata Párt színeiben az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden kihívója.

"The US funds journalism in almost every country in the world."



Democratic presidential candidate @RobertKennedyJr says the CIA is "the biggest funder of journalism," adding that President Obama "changed the law to make it legal now for the CIA to propagandize Americans." pic.twitter.com/l5C8oy4kgN — The Epoch Times (@EpochTimes) August 28, 2023

Robert F. Kennedy Jr. a demokrata elnökjelölti kampány igazi fehér hollója, hiszen több olyan témával kapcsolatban is megszólalt, amelyet pártja került, ilyen például a koronavírus elleni vakcinák hatékonysága. Nem meglepő tehát, hogy az egykori elnök unokaöccse azzal kapcsolatban is képes kimondani az igazságot, hogy az Egyesült Államok propagandacélokra külföldi újságírókat fizet le. A fent említett interjúban a The Epoch Timesnak Kennedy a külföldi médiumok amerikai támogatásáról szó szerint ezt mondta:

A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják. Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését. Ezt nem tehetik meg az Egyesült Államokban, de 2016-ban Obama elnök úgy módosította a törvényt, hogy az legális legyen a CIA számára, hogy propagálják az amerikaiakat.

Az egykori, demokrata párti amerikai elnök unokaöccsének kijelentése újabb bizonyítékul szolgál arra, hogy az Egyesült Államok, illetve elsősorban a CIA a kiválasztott médián – amelyet Robert F. Kennedy Jr. szerint ők maguk birtokolnak – keresztül beavatkozik a külföldi országok politikájába.

Magyarországon tulajdonképpen szórul szóra megvalósulhatott az, amiről az elnökaspiráns beszélt, hiszen a tavalyi országgyűlési választás során a magyar baloldal külföldi pénzekből kampányolt.

Fontos kiemelni: máig nem tudni pontosan, milyen forrásból kapott támogatást Karácsony Gergely 99 Mozgalma, ahogy Márki-Zay Péter sem vallotta még be, hogy mi volt az úgynevezett guruló dollárok elsődleges forrása. Utóbbi esetében annyi bizonyos, hogy a NED-es (National Endowment for Democracy) kapcsolatokkal rendelkező Action for Democracy pénzügyi, illetve egyéb formában részt vett a baloldal jelöltjeinek és kampányának támogatásában. Ezt egyebek mellett a magyar titkosszolgálat is alátámasztotta. A nemzetbiztonsági szervek azt követően kezdtek vizsgálódni, hogy kiderült: Amerikából érkező pénzzel befolyásolták a magyar országgyűlési választásokat, amely következtében sérülhetett az ország szuverenitása.

A baloldal kampányát segítő anyagok eléréseinek a maximalizálására egy Erősítő elnevezésű Facebook-oldal és portál működött.

A NED-ről annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a szervezetet 1983-ban alapították az Egyesült Államokban, fő célja a demokratikus folyamatok támogatása volt a világ országaiban. Nemzetközi vonalon a szervezet részese volt a 2006-os fehérorosz ellenzéki elnökjelölt kampányának, a 2011-es arab tavasz során ellenzéki pártokat támogatott, nagyobb összeget juttatott ujgur csoportoknak Kínában, valamint 2019-ben hongkongi civil alapítványokat is finanszírozott.

Amerikai elemzők szerint a NED programjai a 2020-as évtől kezdve kevésbé agresszív célokat követnek. Éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, az USA külügyminisztériumának az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) fejezetében szerepel, és civil szervezetként kongresszusi felügyelet alatt áll. 2019-ben a NED 135 millió dollárból gazdálkodott, amely összeg teljes egészében az Egyesült Államok kormányzati szerveitől származott.

A nyílt forrásokban gyakran visszatérő állítás szerint a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. Allen Weinstein, aki segédkezett a NED létrehozásában, 1991-ben kijelentette: „Annak, amit ma csinálunk, a nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta.”

A NED az 1990-es évek végén fejezte be aktív magyarországi tevékenységét, amikor biztossá vált Magyarország NATO-csatlakozása. 2014-ben a szervezet vezetősége úgy értékelte, a magyar belpolitikai helyzet annyira aggasztóvá vált, hogy intenzív gondolkodási folyamat kezdődött a magyarországi tevékenységük újrakezdéséről. Amennyiben a szervezet az ismételt magyarországi megjelenés mellett dönt, úgy nem kíván magyarországi irodát nyitni, hanem magyar partnereket keres, akiken keresztül érvényesítheti céljait.

Bárhogyan is alakult, megcáfolhatatlan tény, hogy a fent már említett Action for Democracy nevű amerikai szervezeten keresztül több milliárd forintnyi támogatás érkezett a baloldal 2022-es országgyűlési kampányához, amelynek egy része az ellenzéki revolvermédiánál landolt. Nevezetesen az EzaLényeg internetes lapcsoportot kiadó Oraculum 2020 Kft.-nél.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a baloldal kampányát lebonyolító, Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik tulajdonosát, Ficsor Ádámot – még titkosszolgálati minisztersége idején – az amerikai nagykövetség be is ajánlotta a washingtoni külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjába. (Ez a Wikileaks által közzétett diplomáciai táviratból derült ki.) Az ajánlást a külügy mellett a CIA-hoz és a védelmi tárcához is eljuttatták.

Bajnai egykori szövetségesének is jutott az ellenzéknek szánt amerikai pénzekből.

Ficsor később le is mondott miniszteri posztjáról. Az Index információi szerint éppen azért, mert részt vett az International Visitors Leadership programban. Tény ugyanakkor, hogy a baloldal bukott kampányán a DatAdat-csoport és az Oraculum 2020 is hatalmasat kaszált.

Ráadásul több olyan baloldali magyar médiumról, valamint újságíróról is tudni, amelyek, akik amerikai pénzből működnek, illetve amerikai pénzeket fogadnak el. Az ilyen dollármédiumok közé tartozik például a Telex.

Mint ismert, maga a baloldali médium jelentette be tavaly decemberben, hogy a USAID közép-európai programot indít a független sajtó támogatására. A Magyar Nemzet februárban írt arról, hogy a Telex újságíróképzésére a washingtoni külügyminisztérium adott háromszázmillió forintos támogatást. Itt érdemes felidézni a demokrata elnökjelölt, Kennedy mondatait: „A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják.”

A Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán választási road show-ját és az ehhez szükséges kamion bérleti díját, a technikai eszközök és a stáb költségeit tavaly a NED támogatta 98 ezer dollárral.

Ráadásul Gulyás Márton 2023-ban részt vett az amerikai külügyminisztérium által pénzelt Edward R. Murrow programban is, amelynek keretében több hetet az Egyesült Államokban töltött. Érdemes kiemelni, hogy a szóban forgó programon keresztül utazott 2014-ben Amerikába a titkosszolgálati ügyekkel foglalkozó Panyi Szabolcs, a Direkt 36 újságírója, valamint Vörös Szabolcs, a Válasz Online társalapítója is. Fontos kiemelni, hogy a USAID és a budapesti amerikai nagykövetség között személyes kapcsolat is van. David Pressman az USA ENSZ-nagykövetségén ugyanis 2013 és 2016 között együtt dolgozott Samantha Powerrel, aki Joe Biden amerikai elnök kérésére 2021 óta a USAID amerikai segélyszervezet vezetője.

Az elnöki családból származó, demokrata párti Robert F. Kennedy Jr. elnökjelölt kijelentése tehát egy újabb bizonyíték arra, hogy a dollármédiumok nemcsak hogy léteznek, de azok működését tulajdonképpen a legfelsőbb amerikai körök befolyásolják.