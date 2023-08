„Megkönnyeztem ezt a képet” – Fontos dolog derült ki az SMA-s Zsombi kishúgáról

Egy mesés videóval tudatta a család: megszületett az SMA-s Zsombi kishúga, melyről a Bors is beszámolt júniusban. A napokban ismét szóba került az SMA-s Zsombi Facebook-oldalán a kistestvér. Az édesanya egy közös, gyermekeiről készült fotóval, illetve egy hosszabb bejegyzéssel jelentkezett. A bejegyzés valóságos kommentcunamit indított el.

Fotó: Facebook

„Többen megkerestek minket az oldalon – van aki jó, de van aki rosszindulatúan – azzal kapcsolatban, hogy Zsombi kishúga sma beteg-e. Nos, egyrészről reméljük, minél hamarabb nem betegségként fogják kezelni ezt a genetikai állapotot. Hiszen gyógyszer már van. Háromféle is. A korai kezelés pedig szinte teljes tünetmentességet képes adni. Másodszor a kicsi lány már a pocakban szűrve lett és nem sma beteg. A chorion boholy biopszia révén még a méhlepényből vettek ki egy darabot és abból történt szűrővizsgálat. (Nem egy kellemes eljárás, ráadásul elég magas kockázata van a magzatra nézve) Ezt a vizsgálatot nem csinálják meg senkinek, csak ha van előzménytörténet a családban. Harmadszor, mivel mindenkinek ajánljuk és a chorion boholy biopsziának is van egy 0.6%-os hibarátája, a szülés utáni ingyenes sma szűrést is természetesen kértük. Reméljük, mindenkit sikerült megnyugtatnunk, de számunkra ez egyértelmű volt.... Akinek esetleg nem, azoknak született most ez a kis szösszenet.”

– írta Zsombi anyukája a Facebookon.

A rosszindulatú részt leszámítva örömteli a hír, melyre több százan reagáltak – nem kevesen szívdobogtató, kifejezetten bátorító, támogató sorokkal. Ezekből szemezgettünk.

„Megkönnyeztem ezt a képet. Ennek a kisfiúnak az egész világ a szemében van, az egész út, amit idáig bejárt. Kinek a karjában lehetne ez a kislány a szülei mellett akkora teljességben?”

– tette fel a költői kérdés az egyik követő.

„Nagyon örülök a kistestvérnek. A rosszindulatúakkal nem kell foglalkozni. Úgy sem értik az Élet lényegét, a Jóisten rendelését. Gyönyörű család, sok feladattal, amit szívvel-lélekkel végeznek. Gratulálok. Imával tovább kísérem életüket!”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Szégyellje magát az aki ilyet még mer egyáltalán kérdezni. Nagyon csúnya dolog. Nem szabad foglalkozni az ilyen gerinctelen valamikkel, mert ez nem ember. A leányzó pedig tüneményes, és hidd el, sok erőt fog adni Zsombinak a továbbiakban. Bár én személyesen is találkozhattam vele és biztosra veszem, hogy ő is hamarosan köztünk fog szaladni. Erős legényke. Mi nagyon drukkolunk nektek. Sok boldogságot és egészséget kívánunk mind a 2 gyerkőcnek és nektek is.”

– olvasható egy másik kommentben.

„Drága aranyos kincsek. Zsombika is milyen boldog! Ne foglalkozz a rosszindulatú emberekkel! Amin keresztülmentetek, azt senki nem tudja, csak ti. Gratulálok a kitartásotokért, a küzdelemért. Szívből kívánom, hogy egészségben szeretetben boldogságban legyetek.”

– írta pozitív sorait egy újabb hozzászóló.

„Gyönyörű testvérek. Hajrá Zsombi, mire hugi fut, te kergetni fogod!”

– üzent más.

„Luca által Zsombi még gyorsabban fog fejlődni, hogy tudja tanítani a tesót mindenre! Szép nyarat!”

– írja valaki, akinek a hozzászólására így reagált Zsombi anyukája:

„Igen, ezt szeretnénk mi is. Hogy motiválja.”

Íme a fenti bejegyzéshez illesztett testvérek közös képe: