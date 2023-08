Most keresel albérletet? Hatalmas veszélyben vagy

Hosszú ideje ismert tény: a ponthatárok kiderülése után indul meg a nagy hajsza a jobb helyen fekvő, olcsóbb albérletekért. A legtöbben augusztusban keresnek határt, ám ahol kereslet van, ott hamarosan megjelennek a csalók is. Sajnos az utóbbi időben egye jobban elszaporodtak azok az átverések, amik épp a kiadó ingatlant keresőket veszik célba. A bűnözők egyszerűen meghirdetnek valamilyen lakást, természetesen valamivel áron alul, mondjuk egy átlagosan 200 ezerért kiadhatót havi 150 ezrért. Találkoznak az érdeklődővel, aki rögtön le is csap az ajánlatra, és kifizeti az egyhavi bérleti díjat és a kéthavi kauciót (ez esetünkben 450 ezer forint), majd megköti a szerződést – ami természetesen semmit sem ér, hiszen vagy nincs is lakás, vagy egyszerűen nem azé a lakás, aki átveszi a pénzt. És ugye mondanunk sem kell, hogy nem egy emberrel fogja ezt eljátszani ugyanaz a csaló, hanem naponta öt-tíz (vagy még több) szerencsétlenül járttal.

Augusztusban van a legtöbb albérletkereső, így természetesen a csalók is ekkor a legaktívabbak Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A jelenségre Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa hívta fel az Origo figyelmét, kiemelve: úgy védekezhetünk, ha ingatlanközvetítőn keresztül keresünk albérletet – hiszen nekik kötelező mindkét felet hivatalos iratok alapján beazonosítani –, vagy közjegyző, ügyvéd jelenlétében kötünk szerződést, nem csak két, véletlenszerű tanú firkantja alá a szerződésünket.

Háromgyerekes családot vertek át

Épp ezzel a módszerrel verték át a háromgyermekes Zoltánt is a csalók: mint arról korábban beszámoltunk, a férfi már ki is fizetett egyhavi bérleti díjat egyhavi kaucióval együtt, ám amikor be szeretett volna költözni szeretteivel az erzsébetvárosi lakásba, a valódi tulajdonos éppen zárat cserélt, és a hoppon maradt famíliával közölte: azonnal menniük kell.