Kínos baki: 5000 kilométert utazott, hogy aztán a rossz esküvőn jelenjen meg

Esküvőre volt hivatalos egy fiatal nő, méghozzá az otthonától igencsak távol. A rendkívül hosszú utazást is bevállalva úgy döntött: ott a helye, személyesen kell gratulálnia szeretteinek, amikor kimondják a boldogító igent. Legnagyobb döbbenetére azonban amikor megérkezett a szertartás (vélt) helyszínére, ott egy idegen pár neve fogadta – és valóban, számára teljesen ismeretlenek ünnepelték ismeretlen szerelmesek házasságkötését.

Arti hosszú órákon keresztül utazott, hogy aztán a rossz esküvőre állítson be Fotó: TikTok

Az amerikai Arti Mala TikTok-videóban osztotta meg a világgal igencsak kellemetlen bakiját: Washingtonból érkezett Glasgow-ba, taxiba pattant, ám véletlenül a Pollokshaws Burgh Hall-ba kérte a fuvart a közeli Pollokshields Burgh Hall helyett. Amikor megérkezett, látta, hogy ott épp Caitlin és Stephen esküvője zajlik – ő azonban semmilyen Caitlint és Stephent nem ismer. Mire kiderült, mi okozta a kavart, és átsietett a másik esküvőre, már a javáról lemaradt – azonban tény, hogy egy maradandó élménnyel gazdagodott.

Elmondása szerint az idegen házaspár még meg is hívta őt egy italra és nagyon kedvesek voltak vele – TikTok-videója pedig pillanatok alatt a közösségi oldal egyik favoritja lett: több, mint félmillióan kattintottak rá egy hét leforgása alatt. A poszt kommentelői közt többen akadtak, akik egyébként hasonló esetről számoltak be, azaz maguk is kötöttek már ki rossz esküvőn véletlenül. Igaz azonban, hogy nem sokan tettek meg előtte 5000 kilométert... Volt olyan is, aki arra hívta fel Arti figyelmét: talán nem véletlenül keveredett az idegen szertartásra, és elképzelhető, hogy noha még nem tud róla, de már találkozott is a jövendőbelijével. Talán pont a vőlegény testvére lenne az?

