Ha ezt nem teszed meg, kitilthat a Google a YouTube-ról

Nincs mit szépíteni, a YouTube-on egyre több a reklám, ráadásul egy részüket már át sem lehet léptetni. Ha ez nem lenne elég, sokszor még a videók közben is megjelennek hirdetések, így érthető, hogy egyre több felhasználó igyekszik ezeket különféle hirdetésblokkolókkal kijátszani. Ez azonban olyannyira nem tetszik a videómegosztó platform mögött álló Google-nek, hogy egy kiszivárgott kép tanúsága szerint rendkívüli szigorítást terveznek bevezetni.

Három videó után kitilt minket a YouTube? Fotó: Chubo - my masterpiece / Shutterstock

Egy felhasználó a Redditen osztotta meg azt a képernyőfelvételt, melyen a YouTube figyelmeztetése szól arról, hogy a lejátszófelület a harmadik videó elindítása után blokkolva lesz, ha a felhasználó nem kapcsolja ki a hirdetésblokkolót, vagy pedig nem vált (hirdetésmentes, cserébe havi díjas) YouTube Premiumra.

A szigorításról a The Sun számolt be, és ugyan sem a Google, sem a YouTube nem erősítette meg, hogy ilyen tiltás érvényben lenne, illetve ilyesmit bevezetnének, egyáltalán em tűnik elképzelhetetlennek. Tény, hogy az ingyenes videómegosztó elsősorban a hirdetésekből tartja el magát, és az is ismert, hogy a YouTube TV (a Google és a YouTube saját streamingszolgáltatása) is tervezi az átugorhatatlan reklámok, illetve reklámblokkok bevezetését, 2022-ben pedig a YouTube kísérletezett azzal, hogy egyes felhasználóknak akár 10 reklámot is beadott egy-egy videó előtt, hogy ezzel tesztelje, ki mennyi reklámot hajlandó végignézni az általa kiválasztott tartalomért cserébe.