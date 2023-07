„Borzalmas volt, több métert repült” – kocsi gázolta el a 13 éves rolleres kisfiút Farmoson

Szomorú baleset történt július 11-én délután a Pest vármegyei Farmoson: információink szerint egy 13 év körüli helyi kisfiú a Szelei úton egy kocsi elé hajtott. Az autó elgázolta a gyereket, aki megsérült, hozzá nem csak mentőket, de mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre, végül utóbbi szállította kórházba.

Márk a bicikliúton rollerezett, amikor át akart menni a szemközti oldalra átvezetett sávba, ekkor történt a baleset – Fotó: Pexels (illusztráció)

A helyeket sokkolták a történtek, ugyanis sokan ismerik a kis V. Márkot:

– Okos, fegyelmezett fiú, aki ismeri a szabályokat és be is tartja azokat. A szülei mindig is figyeltek rá, megtanították közlekedni, soha nem száguldozott, nem esztelenkedett, mint sok kamasz. Emellett nagy kedves, udvarias, jóindulató kissrác, aki jól is tanul, nem az az „utcagyerek” fajta – mesélte egy helyi asszony.

Hozzátette, úgy tudja, hogy a fiúcska aznap is szabályosan közlekedett.

– A településen Tápiószele felé van bicikliút, de az egyik oldalon csak, aztán egy ponton a másik oldalon folytatódik. Amennyire én tudom, Márk a sárga vonalon belül, a neki kijelölt úton rollerezett, és át akart menni a másik oldalra, ekkor történt a baleset

– mesélte az asszony, aki szerint a fiatal a keresztbe átvezetett úton kelt volna át. Hozzátette, a fiú hatalmasat esett:

Ott ment át ugyan, de több métert repült, így arrébb ért földet, borzalmas volt. Két mentő és egy helikopter is érkezett a helyszínre, amikor a helikopter vitte el, sejtettük, hogy nagyon nagy a baj

– vélekedett szomorúan. Információink szerint a nem helybéli gázoló is szabályosan haladt az úton, a balesetet a szörnyű véletlen okozhatta. Most az egész település Márknak és a családjának drukkol:

Reméljük, hogy helyre jön és minél hamarabb felgyógyul. Egyáltalán nem hanyag, hanem jóravaló és figyelmes szülők jóravaló gyermekéről van szó. Márkot mindenki kedveli, aki ismeri, szorítunk érte

– tette hozzá.

A helyiek elmondása szerint azonban nagy gond a településen a zebra hiánya:

Két iskola van a településen, egy kicsi és egy nagy, több nagyobb kereszteződéssel, de nincs zebra. Ez nagyon veszélyes. Egy ilyen helyen történt a balesetet is, ahova kellene a zebra

– szögezte le az asszony.

Lapunk felkereste az ügyben az illetékes rendőrséget is, ahol elmondták, a fiú könnyebben sérült, az ügyben szabálysértési eljárás indult.