Sokkot kapott a turista: babaarcú szellem jelent meg a fényképen

Rémisztő esetről számolt be a The Mirror: Zoe Callow a népszerű York Castle Museumban tett látogatást, ám az itt készült fotókat visszanézve ijesztő élményben volt része. Az épületről már régóta horrorisztikus történeteket suttognak, és többször is paranormális eseményekről számoltak be, amik annak a falai közt zajlottak le.

Az 52 éves nő látogatása során semmi különöset nem tapasztalt, a csoportja (mely kifejezetten a paranormális eseményeket és helyszíneket kutatja, és amely szervezetnek Callow a vezetője) többi tagjával egy kellemes napot töltöttek el az épület felkeresése során. A gond akkor kezdődött, amikor hazaérve visszanézte az ott készült fényképeket.

- A múzeum Victorian Street-i részében voltunk, nem volt sok látogató, és rengeteg képet készítettem, miközben körbejártam a kiállításokat. Nem éreztem és nem vettem észre semmi szokatlant abban az időben, és nem vettem észre semmi mást, ami megmagyarázhatatlan természetű lenne aznap - részletezte élményét a nő.

Mint mondta, ő maga először még ekkor sem vett észre semmi különöset, a csoportja egy másik tagja volt az, aki rámutatott a képen felbukkanó kísérteties arcra.

A kérdéses felvételen egy viktoriánus korabeli utca újraalkotott képe jelenik meg, rajta egy régi hintóval: ennek egyik ablakán lehet felfedezni a babaszerű arcot.

Ghostly face caught on camera smiling out of UK museum carriage leaves tourists spookedhttps://t.co/JF2vWq6vAr pic.twitter.com/pDNNRhUAoK — The Mirror (@DailyMirror) July 23, 2023

Zoe Callow saját bevallása szerint továbbra is szkeptikusan kezeli a történteket, habár igazán meggyőző, mindent eldöntő magyarázatot sem tudott találni a képen megjelenő alakzatra.

-Fogalmam sincs, mi lehet. Minden alkalommal, amikor ránézek, másképp látom – először nőnek, majd gyereknek tűnt, aztán úgy tűnt, hogy macskává torzul - állította a szellemvadász nő.

Íme a szóban forgó szellem fotó: