Sokkoló bejelentés: a Földet már 2025-ben katasztrófa fenyegeti

A Föld egy katasztrófa szélén áll, amely "akár 2025-ben" is bekövetkezhet az éghajlati változások miatt. Az Atlanti-óceánon folyó áramlatok melegebb hőmérsékletet hozhatnak a trópusokra, ami viszont valami sokkal rosszabb helyzetbe sodorhatja az európai térséget. Az a hőhullám, ami már most pusztítást okoz Görögországban, csak tovább fog erősödni és a számítások szerint tovább is fog tartani. A tudósok már megkongatták a vészharangokat...

Fotó: pexels

Az Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) vizsgálata során a Nature Communications folyóiratban megjelent új tanulmány kimutatta, hogy a melegebb áramlatok észak felé haladnak. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) adatai szerint március és május között az óceánok felszínének átlaghőmérséklete abszolút rekordot döntött a mérések 174 éves történetében, 0,83 Celsius-fokkal meghaladva a huszadik század átlagát.

A tengeri hőhullám, amelynek során az Atlanti-óceán északi részén a vízfelszín hőmérséklete meghaladta a 23 fokot, nem lepte meg a tudósokat. A szakértők felhívták a figyelmet, hogy az efféle események egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak a globális felmelegedés következtében, miután az óceánok elnyelik az üvegházhatás által termelt hő kilencven százalékát.

A víz mennyisége is növekszik, a grönlandi jégtakaró beleolvad az Atlanti-óceánba, ami megzavarja az óceán általános hőmérsékletét és megváltozik az AMOC ciklus is.

Az éghajlatváltozással foglalkozó szakemberek korábban azt jósolták, hogy az AMOC ciklus megszakad a következő évszázadban, de egy új tanulmány szerint a rendszer teljes vagy részleges összeomlása "nagy valószínűséggel" sokkal hamarabb bekövetkezik. Szakértők arra figyelmeztettek, hogy akár már 2025-ben is megtörténhet.