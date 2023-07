Abszurd sztori: Rosszul lett a férfi, a mentők után a rendőrök is orvosolták a problémát

Kórház után várja a börtön – zavart férfihoz riasztották a piliscsabai polgárőröket, még szerdán este. A hívás szerint a férfi a Fő úton, zavart állapotban kóválygott az autók mellett, miközben húzott maga mögött valamit. Mentőt és rendőrt hívtak hozzá, akik ellátták és igazoltatták. Kiderült: két érvényben lévő körözés van kiadva a férfi ellen.

Mentőt és rendőrt is hívtak a férfihoz. Fotó: Pilisjászfalui Polgárőrség

A piliscsabai polgárőrséghez érkezett elsőnek bejelentés, hogy a Fő úton egy ember húz valamit maga után és az autók között csalinkázik

– kezdte lapunknak Háromszéki Attila polgárőr. – Mi, a Pilisjászfalui Polgárőrség tagjai este 9-kor kezdtünk szolgálatot, így piliscsabaiak szóltak nekünk, hogy menjünk és nézzünk rá a férfira. Miközben elindultunk, olyan információi is beérkezett, hogy elsodorhatta egy autó a férfit, így meg is sérülhetett.

A férfi azt mondta, elsodorta egy autós (Fotó: Pilisjászfalui Polgárőrség)

Attiláék hamar kiértek a helyszínre, megtalálták a férfit, aki zavart állapotban mászkált az autók között.

Egyáltalán nem volt magánál

– folytatta. – Konkrétan maga után húzott egy hangfalat, amin egy szatyor volt, benne a személyes tárgyai. Amikor megszólítottuk először németül beszélt, majd magyarul és angolul is. Biztosan ivott is, de más probléma is lehetett nála. Nem tudjuk, hogy valóban elsodorták-e, de a hátán volt sérülés, így mentőt hívtunk hozzá. Illetve – mivel furcsán viselkedett – hívtunk hozzá rendőrt is. Miután ők kiértek, megvizsgálták őt. A rendőrök pedig igazoltatták. Semmilyen személyes okmány nem volt nála, de a bediktált adatok alapján kiderült: két élő körözés van ellene. Úgy tudom, hogy nem fizette a bírságokat, ezért körözték. A férfit végül beültették egy rendőr jelenlétével a mentőautóba, miután ellátják, átszállítják a börtönbe – zárta szavait a polgárőr.