„Nagyon szép volt” – megható videó készült SMA Zentéről

Az SMA-val küzdő Zente igazi harcos: mióta megkapta a Zolgensma nevű szert nap mint nap azért küzd, hogy az izmai fejlődjenek.

Most az édesanyja egy olyan videót mutatott, amiben a kisfiú egy verset szaval el nagyon szépen artikulálva. Ez azért is különleges, mert az SMA-s gyerekeknél a kéz- és lábizmokon túl a száj izmai is sokszor érintettek, Zente mégis nagyon szépen beszél már.

Igen, drága gyermek! Nagyon sokat tanultam tőled, hisz a kezdetek óta követem kis életed! Sok ember tanulhatna tőled! Bár gyermek vagy, de a korodhoz képest kitartó, és kicsi bölcs ember. Nagyon szép volt szavalatod, gratulálok!

- írta az egyik kommentelő a kisfiúnak.