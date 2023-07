Meggyilkolta feleségét, majd magával is végzett a magyar meteorológus

Elhallgatták, hogy egy magyar meteorológus, Máhr Jenő megölte a feleségét és aztán magával is végzett 42 évvel ezelőtt. Mindössze annyit írtak róla, hogy tragikus, váratlan halála az egész közösséget megrázta.

1981. január 31-én szombaton fedezték fel az 1200-as Ladát a visegrádi várba vezető Panoráma út mellett 30 méterre egy szakadékban. Amikor a szentendrei járőrök benéztek az ablakon, egy nőt láttak. "Feje a baloldali ajtó és a kormány mögötti ülés szélén nyugodott, a sebességváltó pedig a combjai közül kandikált ki" - idézi fel az esetet a Magyar Rendőr 1981. május 9-i száma.

Az orvos és a rendőrök is szokatlannak találták a nő elhelyezkedését. Úgy vélték, a Lada lesodródásától a sofőr nem csúszhatott volna le így az ülésből, nem lehetett volna abban a testhelyzetben, amiben rátaláltak. A volánt kormányzárral rögzítették, a slusszkulcs pedig nem volt a helyén. Emellett feltűnt nekik, hogy a vezető oldalnál lévő biztonsági övet kizárták a kocsiból, méghozzá úgy, hogy az alja a földet érte. Az öv sem havas, sem sáros nem volt, vagyis nyoma sem volt annak, hogy a tájat felszántotta volna a kocsi sodródásakor. Ebből arra következtettek, hogy akkor kerülhetett az ajtón kívülre, amikor a Lada megállt. Valaki úgy csapta be az ajtót kívülről, hogy erre nem figyelt. A kocsi környezetében megmaradt hó másról is árulkodott. Arról, hogy egyenes vonalon, lassan ereszkedett a helyére.

A rendőrök úgy gondolták, valaki balesetnek akarta álcázni a nő megölését. Riasztották a Pest megyei Rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályát, ahonnan szemlebizottság érkezett a helyszínre.

A csapat vezetője, Susán Károly alezredes osztotta a járőrök véleményét. Különösen azok után, hogy az anyósülés mögötti részen „freccsenéses vérnyomokat" látott, a hátsó ülés előtt pedig egy véres kocsimosó kefét. Ebből vált egyértelművé, hogy a nő a jobb első ülésen, tehát az anyósülésen ült, és a Ladát a gyilkosa vezethette, aki a nő „ütlegelésének" pillanatában maga is véres lett. Erre utaltak a vezetőoldali ajtó külsején és a csomagtartónál rögzített vérnyomok. Egyértelmű volt, hogy a gyilkos kivett onnan valamit.

A kocsi tulajdonosa az 52 éves, budapesti Máhr Jenő, aki ekkor már az Országos Meteorológiai Szolgálat főosztályvezetőjeként dolgozott. Azt a holttest alatt lévő női táskában talált iratokból tudták meg, hogy az áldozat Máhr Jenő felesége, akinek a halálát az igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint „a testhelyzetéből adódó fulladás okozta", vagyis abba halt bele, hogy a gyilkos a támadás után elmozdította.

De vajon ki ölte meg, kivel ült a kocsiban? Ekkor kapcsolódott be a nyomozásba a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának személykörözési csoportja. Kiderítették, hogy a házaspár január 30-án délben indult el a Ladával Budapestről. Nem voltak jól. Máhrnét idegbetegség miatt kórházban kezelték, a férjének pedig más, nem családi gondjai voltak. A nyomozók arra kérték a lányukat, jöjjön a helyszínre. Végül a férje jelent meg a tetthelyen, aki segített a nyomozóknak abban, mit keresett hátul a gyilkos. Azt mondta, a Lada csomagartójában mindig volt egy vontatókötél és egy szerelővas egy szerszámosládában, aminek a fedelét most nyitva találták. Ezután döntöttek úgy, hogy átfésülik a környéket, mert nem juthatott messzire.

Arra számítottak, hogy magával is végzett és nem tévedtek. Preiszler Károly főtörzsőrmester és Bandi nevű nyomozókutyája talált rá Máhr holttestére 500 méterre a Ladától egy fára felakasztva. Hogy pontosan mi vezette a férfit arra, hogy megölje a feleségét, az, alighanem örökre rejtély marad.

