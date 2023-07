Lebukott az elnök tanácsadója, folyamatosan kábítószert csempészett

Hivatalvezetői beosztásával visszaélve több mint 5000 kilogramm kokain átcsempészését szervezte meg Mexikóba Venezuela katonai hírszerzésének korábbi vezetője. Hugo Carvajalt emiatt már 2019-ben letartóztatták Spanyolországban, most viszont a madridi bíróság úgy döntött, hogy a nyugalmazott vezérőrnagyot kiadják az Egyesült Államoknak.

Fotó: Pixabay

A New York-i ügyészség nemcsak drogkereskedelemmel vádolja Hugo Chávez néhai venezuelai elnök tanácsadóját, hanem azzal is, hogy fegyvereket juttatott a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) gerilláinak, és segítette a kormányerők elleni harcuk finanszírozását azzal, hogy megkönnyítette az Egyesült Államokba szánt nagy mennyiségű kokain szállítását Venezuelán keresztül.

A kiadatási eljárás azért tartott ilyen sokáig, mert csaknem két évre fel kellett függeszteni, a volt venezuelai kémfőnök ugyanis szőrén-szálán eltűnt, miután óvadék ellenében szabadon engedték, aminek a kifizetése nem jelentett gondot számára. 2021-ben aztán ismét rendőrkézre került, akkor meg azzal a trükkel állt elő, hogy politikai menedékjogot kért Spanyolországban. Ez az eljárás most fejeződött be, így megnyílt az út az előtt, hogy felelősségre vonják az Egyesült Államokban - számolt be az esetről a CNN.