Különleges égi jelenséget kapott lencsevégre egy debreceni család

Rendkívül különleges jelenséget figyelhetnek meg a magyarok a napokban az égbolton. Elon Musk ugyanis július 7-én újabb Starlink internetes műholdakat bocsátott pályára. A műholdakat 60 darabos kötegekben bocsátják fel, és a kilövés utáni napokban a legmegfelelőbb a megtekintésük, mert ekkor verik vissza a legtöbb napfényt, és még mindig közel vannak egymáshoz, így elég érdekes látványt nyújtanak. Idővel a műholdak azonban eltávolodnak egymástól, és alkalmazkodnak a különböző magasságokhoz és dőlésszögekhez, csökkentve annak valószínűségét, hogy látják őket.

Érdekes látványt nyújtanak Elon Musk új műholdjai Fotó: SpaceX

A debreceni Takács-Pántya Barbara családjával jól megérdemelt pihenésüket töltötték Törökországban, amikor kiszúrta a különleges égi testet az égbolton. Gyorsan elő is kapta a telefonját, hogy levideózza az érdekességet, arra viszont sehogy sem tudott rájönni, hogy mi is lehet a furcsa fényes mozgó "vonal". Nemsokára ki is posztolta a közösségi oldalára, reménykedve, hogy valaki választ ad a kérdésére.

Nemsokkal később meg is érkezett a válasz az egyik ismerőstől: Barbara Elon Musk műholdját kapta lencsevégre.

Az alábbi weboldal segít kitalálni, mikor találkozhat eggyel az égbolton

Mivel Elon Musk égi szerkezetei ennyire felkeltették az emberek kíváncsiságát, a Starlink-műholdak követésére még egy saját weboldalt is létrehoztak.

Pontosabban: azt lehet rajta látni, hogy a szerkezetek mikor érnek az adott város közelébe, és nyílik rá esély, hogy valaki megpillanthassa őket az égbolton.

A weboldal rendkívül egyszerű, és elsősorban a felhasználói visszajelzésekből, kalkulációkból épül fel, ezért aztán nem 100 százalékosan pontos. Aki viszont szeretne valamilyen támpontot, annak mindenképp jól jöhet.

A felület előnye, hogy a böngészőbeállítások alapján automatikusan képes észlelni, hol tartózkodik a felhasználó. Így például Budapest esetében be sem kell írni a városnevet. A rendszer nem ismer minden települést, de a nagyobb városokat (mint például Szeged és Debrecen) gond nélkül kezeli. Az oldal nemcsak a műhold érkezésének várható időpontját jelzi, hanem azt is, hogy melyik irányból érdemes kémlelni az eget. Ahhoz persze, hogy valaki megpillantson egy Starlink-műholdat, tiszta égbolt szükséges.