Elon Musk is beszállt az UFO-vitába a Twitteren

Az elmúlt napokban három alkalommal is rejtélyes repülő tárgyak jelentek meg az amerikai légtérben. Hatalmas vitát váltott ki az emberek között, hogy vajon mi történhetett. Sokan tudni vélik, hogy ez egyértelmű bizonyítéka az UFO-k létezésének. Elon Musk is durrantott egy Twitter-posztot, amelyben ő is az idegenek létezése mellett tette le a voksát.

Elon Musk vicces kedvében volt a Twitteren /Fotó: Pixabay

A világ egyik leggazdagabb tech-milliárdosa bejegyzésében azt írta, hogy:

"Ne aggódjatok, csak néhány UFO barátom benézett."

Bár Elon Musk talán csak polgárpukkasztásnak írta ezt, nem mehetünk el amellett sem, hogy február 13-án vasárnap a Pentagon beszámolt róla, hogy nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy a 3 azonosítatlan repülő tárgy idegen eredetű volt.

A Daily Star pedig arról ír, hogy az amerikai hírszerzés és a kémelhárítás is vizsgálja a repülő tárgyak eredetét.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy furcsa videó került fel az internetre, amelyen az látható, hogy a három észlelés egyike a levegőben felrobban és szinte osztódik több darabra. Az ijesztő felvételt itt tudjátok megtekinteni: