Karácsonyék beismerték, duplájára emelnék a vízdíjat

Miután Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy a baloldal emelni akarja a vízdíjat Budapesten, majd Tüttő Kata is emellett kampányolt, újabb és újabb baloldali politikusok ismerik be, hogy többet akarnak fizettetni az emberekkel. Most Karácsony pártjának szóvivője támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Szerinte a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetni, bármi is legyen az.

Fotó: Ripost

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője, Karácsony embere a következőt mondta az ATV Nap Híre műsorban:

..."a rezsicsökkentést újra és újra hangoztatták, és azt mondták, hogy milyen sokat spórolunk, amit ugye a gáz esetén tudjuk, hogy nem is történt így, és kiderül, hogy valójában ennek az összegnek, amit fizetnünk kellett volna, mondjuk a víz piaci áráért, bármi is legyen az, a háromszorosát, ugye sokszorosát kell majd megfizetni..."

Miután Karácsony Gergely bejelentette a BKK jegyáremelést, helyettese, Tüttő Kata a Facebookon és több baloldali médiumnak is arról panaszkodott, hogy az illetékes (jelenleg energiaügyi) minisztérium 10 éve „földhöz szögezte a vízdíjat". Elmondása szerint ebből a mocsárból (tehát mocsárnak hívja a rezsicsökkentést) próbálnának kilépni azzal, hogy

a fővárosi önkormányzat megemelné a vízdíjat, a többszörösére. Korábban a kétszereséről volt szó, de Barabás Richárd már a háromszoros árról beszélt.

A Soros-közeli Magyar Narancs 2023. július 24-én arról írt, hogy a Fővárosi Önkormányzat perre készül a vízdíjak rendezése miatt. A cikk megemlíti, hogy az ivóvízzel kapcsolatos költségek közel duplájába kerülnek a bevételeknek, eszerint a vízdíjat nyilván legalább nagyjából a duplájára kellene emelni: „A fővárosban 218 forintba kerül egy köbméter víz, így a havi számlák 3000 forint alatt vannak, miközben az ivóvíz kutakból való kitermelése és eljuttatása a háztartásokhoz, az ehhez szükséges infrastruktúra működtetése, karbantartása és pótlása csaknem a duplájába kerül a bevételeknek.”

Az Infostart pedig arról írt július 13-án, hogy a Fővárosi Vízműveknek 2023-ban mintegy 10 milliárd forintos vesztesége lesz és a cég pert indít a magyar állam ellen, mert 2014 óta változatlan áron kell vizet szolgáltatnia a gazdasági szereplőknek és állami szolgáltatóknak, és ezért cserébe semmilyen kompenzációt nem kap, pedig a hatályos törvény szerint az illetékes miniszternek minden évben úgy kell megállapítania a vízdíjat, ami mellett megtérülnek az ivóvíz-szolgáltatás költségei.

Karácsony Gergely is azon az állásponton van, hogy a cégek vízdíját emelni kell és a vízdíjnak fedezni kell nemcsak a szolgáltatás, de a felújítások költségeit is.

AZONBAN ARRÓL MÁR NEM TESZ EMLÍTÉST, HOGY DÍJEMELÉS ESETÉN A CÉGEK A LAKOSSÁGRA FOGJÁK TERHELNI A KÖLTSÉGEKET.

Karácsony Facebook-bejegyzése szerint „A józan ész és egyébként az Európai Uniós szabályozás is azt követelné meg, hogy a vízdíj fedezze nemcsak a szolgáltatás, de még a felújítások költségeit is.”

A Fővárosi Vízművek most perrel fenyegetőzik, és jelenleg a perdokumentáció előkészítése zajlik. Mint korábban kiderült, mindeközben a felelőtlen gazdálkodás odáig vezetett, hogy Karácsony a csőd szélére sodorta az ország leggazdagabb önkormányzatát.

A csőd szélén a város Karácsony alkalmatlansága miatt

Karácsony Gergely már tagadni sem tudja, bejelentette a csődhelyzetet, az augusztust sem kellett megvárni, már most hitelből működik a főváros. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez Budapest számára mit jelent, hiszen valameddig elüzemel Budapest a bankok pénzén.

AZ VISZONT KIDERÜLT, HOGY A FŐPOLGÁRMESTER A FONTOS KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMOKKAL SINCS TISZTÁBAN.

Elődjétől, Tarlós Istvántól 180+34 milliárd forintot örökölt, és a beszedett iparűzési adó is évről évre megdöntötte a korábbi rekordokat, idén várhatóan meghaladja a 271 milliárd forintot.

AZAZ KÖRÜLBELÜL 500 MILLIÁRD FORINT PLUSSZAL GAZDÁLKODOTT KARÁCSONY, MÉGIS SIKERÜLT CSŐDBE KORMÁNYOZNIA BUDAPESTET, ELHERDÁLNI A VAGYONT.