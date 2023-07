Izgalmas képrejtvény, ami tuti kifog rajtad - Fotó

Egy kis agytorna nem árt senkinek sem, pláne így a hét közepén. Nem is hagyta cserben a rajongóit a zseniális magyar képregény alkotó Dudás Gergely azaz Dudolf. Legújabb feladványa ráadásul most igazán nehézre is sikerült.

Ugyanis a pandák között kell kiszúrni három olyan pandát, akik épp nem viselnek szemüveget. Íme a feladvány:

Ha sikerült kiszúrnod a pandákat, akkor bizony nagyon ügyes vagy. Ha mégsem akkor se keseredj el, szánj magadnak még egy kis időt és próbálkozz meg újra a szemüveg nélküli pandák keresésével. Ha szeretnél megbizonyosodni a megoldásról, azt Dudolf oldalán ide kattintva tehetted meg.

